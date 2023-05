Addio a Kenneth Anger, regista, sceneggiatore e maestro di trasgressione

News Cinema

E' morto a 96 anni Kenneth Anger, regista, sceneggiatore e autore di Hollywood Babilonia e di film sperimentali come Scorpio Rising.

E' morto alla veneranda età di 96 anni Kenneth Anger, uno dei personaggi più particolari e influenti della controcultura cinematografica gay, discusso maestro di trasgressioni, regista e sceneggiatore: se non avete mai sentito parlare di lui e dei suoi film sperimentali le parole "Hollywood Babilonia" vi diranno sicuramente qualcosa. Sono infatti il titolo di due discussi volumi (il primo del 1958, censurato in America fino al 1980, e il secondo del 1984) sugli scandali, i delitti e i vizi di Hollywood dall'età del muto ai decenni successivi, corredati da immagini spesso macabre ed esplicite. Ma Anger è stato molto più di questo e la sua controversa figura è assurta per certi versi a mito.

Chi era e cosa ha fatto Kenneth Anger

Su youtube sono disponibili diversi film di Kenneth Anger, come il cortometraggio Lucifer Rising, uno dei più noti: Anger era affascinato dalle teorie esoteriche, occultiste e sataniste di Aleister Crowley e Anton LaVey (quest'ultimo apparirà insieme agli Hell's Angels e ai Rolling Stones nel suo Invocation of my Demon Brother). Protagonista di questo film del 1972 (completato nel 1980) nel ruolo di Lucifero è nientemeno che Bobby Beausoleil, in seguito condannato all'ergastolo per gli omicidi della Manson Family, autore anche (mentre era in carcere) della colonna sonora (dopo una memorabile causa con Jimmy Page che aveva avuto l'incarico di comporla). Anger è stato uno dei primi cineasti apertamente gay a Hollywood, e nei suoi film esplora temi come il feticismo, la cultura dei bikers (nel fondamentale Scorpio Rising, 1963), il suo lavoro più influente, lodato anche da Martin Scorsese e David Lynch), il satanismo, il cattolicesimo e il nazismo. Aveva esordito con Fireworks, un corto sperimentale muto, in 16 mm., di cui era anche protagonista, nel 1947, attirando l'attenzione di Jean Cocteau. In un'intervista del 2010 Anger confessò di avere pronto un terzo volume di Hollywood Babilonia, ma di aver aspettato a pubblicarlo per timore di eventuali ripercussioni: "Il motivo principale per cui non l'ho pubblicato, disse, è che c'era un'intera sezione su Tom Cruise e gli aderenti a Scientology. Non sono amico degli Scientologisti". Comunque la si pensi sul suo lavoro, Anger è stato un personaggio fondamentale per la controcultura, non solo gay, firmando coi suoi film e coi suoi libri una storia alternativa rispetto a quella hollywoodiana.