Addio a Helmut Berger, musa di Visconti e protagonista dei suoi capolavori

News Cinema

Arrivata in queste ore la notizia della morte, a 79 anni, dell'attore austriaco Helmut Berger, legato ai film e alla vita di Luchino Visconti per cui era stato meraviglioso interprete.

Arriva in queste ore la notizia della scomparsa, a 79 anni, dell'attore austriaco Helmut Berger, una delle icone degli anni Sessanta e Settanta, grazie soprattutto ai film interpretati per Luchino Visconti, cui fu a lungo legato, a cui prestò la sua splendida immagine, seducente, ambigua, a metà tra il diabolico e l'angelico, che ha stregato milioni di appassionati di cinema in tutto il mondo.

La vita e la carriera di Helmut Berger

Si chiamava all'anagrafe Helmut Steinberger, ed era nato a Bad Ischl, in Austria, in una famiglia di albergatori. Non interessato a perseguire la carriera famigliare, dopo averci provato, a soli 18 anni il futuro attore si trasferì a Londra, per poi studiare a Perugia all'università per stranieri e approdare a Roma dove iniziò a fare il modello. Nel 1964 l'incontro con Luchino Visconti, che lo fa debuttare in un episodio del collettivo Le streghe, col suo vero nome, gli cambia la vita. Segue una serie di film - tra cui Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi - e nel 1969 La caduta degli dei, affresco viscontiano che racconta il crollo di una famiglia di industriali durante il Terzo Reich. Lo ricordiamo tutti in calze e giarrettiere nelle vesti di Marlene Dietrich in L'angelo azzurro, una delle immagini più iconiche della storia del cinema. Interpreta anche Dorian Gray in Il dio chiamato Dorian ed è Alberto Finzi Contini ne Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica. Conteso dal cinema italiano, torna a lavorare nel 1973 col suo scopritore e compagno Luchino Visconti in Ludwig, dove interpreta, dalla dissoluta giovinezza alla vecchiaia, il re Ludovico II di Baviera. Nel 1974 lavora per l'ultima volta con Visconti, che morirà di lì a due anni, nello splendido e straziante Gruppo di famiglia in un interno, uno dei capolavori del regista. Negli anni Settanta lo vediamo anche in Salon Kitty di Tinto Brass e Una romantica donna inglese di Joseph Losey. Appare anche in diversi film di genere, cari a Tarantino, come La belva col mitra. Dopo la morte del suo amore e mentore, Helmut Berger tenta il suicidio e inizia a sabotarsi la carriera con l'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Interpreta le miniserie tv Le rose di Danzica e Fantomas e torna a lavorare in Italia in Mia moglie è una strega. Dopo una serie di film all'estero, interpreta, a suo dire per motivi alimentari, Dynasty e nel 1990 è un banchiere corrotto per Francis Ford Coppola ne Il Padrino - parte III. Si ritira poi dalla recitazione per assistere la madre malata e torna a recitare dopo la sua morte nel 2009, per lo più in film tedeschi o austriaci. Nel 2013 è parte del cast de Il violinista del diavolo di Bernard Rose. Nel 2015 gli viene dedicato un documentario, presentato alla Mostra del cinema di Venezia e nel 2019, per problemi di salute, si ritira a vita privata. Un'epoca indimenticabile del nostro cinema si chiude con lui: quella che ha visto coabitare eros e sfarzo, maestosa ricostruzione storica e trasgressione, incarnate da questo attore bellissimo e tormentato con un'aderenza prossima all'identificazione. Ci mancano molto figure come la sua in questo presente in cui anche l'arte è imbrigliata e addomesticata.