Addio a Gianfranco Manfredi e al suo poliedrico talento tra musica, cinema, letteratura e fumetti

E' morto all'età di 76 anni Gianfranco Manfredi, cantautore, attore, scrittore e autore di fumetti. Malato da due anni, ha lavorato fino all'ultimo. L'annuncio dalla figlia su Facebook.

Purtroppo in questo inizio del 2025 continuano le brutte notizie per tutti gli appassionati di arte e cultura. La figlia Diana ha diffuso su Facebook la notizia della scomparsa, oggi, di Gianfranco Manfredi, un poliedrico talento che ha dato tantissimi e importanti contributi al mondo dello spettacolo e al fumetto. Per chi scrive, che come molti ci era in contatto su Facebook e aveva avuto modo di apprezzarne l'arguzia e l'intelligenza direttamente, oltre che attraverso le sue opere (e lo seguiva per motivi anagrafici fin da quando faceva il cantautore), la notizia è stata improvvisa. Anche se di tanto in tanto scriveva di controlli, Manfredi era sempre attivo, curava una newsletter, continuava a scrivere sceneggiature e non mancava mai di commentare le cose che accadono e che non gli piacevano. Il suo ultimo post è solo del 15 gennaio. Non sapevamo che era malato da due anni, ma sicuramente era molto più vivo e vitale di molti perfettamente in salute. La sua scomparsa a soli 76 anni ci rattrista moltissimo e vogliamo ricordarlo attraverso le cose che ci ha lasciato.

La carriera multiforme di Gianfranco Manfredi

Gianfranco Manfredi, nato a Senigallia ma diventato milanese doc, dopo gli studi entra in contatto con l'ambiente alternativo dell'epoca, che ruota intorno alla rivista di cultura underground Re Nudo e inizia la sua carriera di cantautore politico, pubblicando il suo primo album, La crisi, nel 1972. Del 1976 è il più popolare Ma non è una malattia, in cui continua la sua vena ironica e protestataria, mettendo in evidenza i difetti e i vezzi della sinistra parlamentare e le tendenze di quella più estrema, rappresentata all'epoca da Autonomia Operaia, che inizia la tragica stagione della lotta armata. Segue nel 1977 Zombie di tutto il mondo unitevi, col collega e sodale Ricky Gianco e la partecipazione della PFM, da cui nasce anche uno spettacolo teatrale, e nel 1981 Gianfranco Manfredi. Nel 1979 inizia l'attività cinematografica come coautore di Liquirizia di Salvatore Samperi (di cui con Gianco compone anche la colonna sonora), comparendo poi anche come attore in film come Un amore in prima classe, Kamikaze, Via Montenapoleone, Fotografando Patrizia, Nel giardino delle rose, Le vie del Signore sono finite, In camera mia, Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo. Come sceneggiatore firma la serie tv Valentina, oltre ad alcuni dei film citati e ad altri, come Il nido del ragno e Il trasformista. Dagli anni Settanta inizia a scrivere saggistica e a pubblicare libri monografici dedicati a cantautori, ma anche alla Filosofia, materia che ha studiato. Il mito di Tarzan, corposo saggio sul personaggio, è del 2023. Si cimenta con successo anche nella narrativa, esplorando sempre le sue passioni: il primo romanzo è Magia Rossa, del 1983, cui ne seguono numerosi altri, tra cui i racconti di Ultimi Vampiri, fino a Hollywood o morte del 2022.



Gianfranco Manfredi e i fumetti

Il grande amore di Manfredi, il western e l'avventura, si è espresso al meglio nella sua lunga attività di sceneggiature di fumetti, conosciuti e amati da tutti gli appassionati. Inizia nel 1991 con Gordon Link, per poi creare per la Bonelli il popolarissimo Magico Vento, western con sfumature horror, la cui ultima serie viene pubblicata nel 2023. Scrive anche sceneggiature per Dylan Dog, Nick Raider e Tex. Degna di nota la bellissima serie, sempre per Bonelli, dedicata al Sessantotto e intitolata Cani sciolti. E' davvero impossibile riassumere tutti i contributi che Gianfranco Manfredi, uomo colto, denso di interessi e passioni, ha lasciato ai suoi lettori e ammiratori, che lo ricorderanno, come ha raccomandato la figlia, con un sorriso e con riconoscenza.