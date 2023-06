Addio a Francesco Nuti: l'attore aveva 68 anni

News Cinema

Malato da molto tempo, Francesco Nuti, uno degli attori italiani più popolari a cavallo tra gli anni 80 e 90, è morto oggi a Roma all'età di 68 anni.

Era ancora vivo, certo, ma in una di quelle condizioni tali per cui, in un certo senso, sei già morto. Dopo gli esordi coi Giancattivi, una carriera solista di enorme successo, una depressione, la dipendenza dall'alcool e perfino un tentativo di suicidio, Francesco Nuti era stato, nel 2006, vittima di un incidente domestico mai completamente chiarito, in seguito al quale battè alla testa e rimase in coma per quasi tre mesi.

Dal suo risveglio a oggi, è stato costretto in sedia a rotelle, e praticamente muto. E oggi, a 68 anni, Francesco Nuti è morto, nella clinica romana di Villa Verde, nella quale era da tempo in cura.

Ad annunciare la notizia della scomparsa di Nuti è stata la figlia Ginevra assieme ai familiari.

Francesco Nuti, comico malinconico che dopo A Ovest di Paperino, primo e unico film realizzato coi Giancattivi (che poi erano lui, Alessandro Benvenuti e Athina Cenci), conquista botteghino e critica italiani dei primi anni Ottanta con film come Madonna che silenzio c'è stasera (1982), Io, Chiara e lo Scuro (1983) e Son contento (1983), tutte e tre diretti da Maurizio Ponzi, e tutti e tre sceneggiati (anche) dallo stesso Nuti.

L'esordio nella regia arriva nel 1985 con Casablanca, Casablanca, cui fanno seguito film come Tutta colpa del paradiso, Caruso Pascoski (di padre polacco), Willy Signori e vengo da lontano, OcchioPinocchio e molti altri ancora.