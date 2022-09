Adam Sandler risponde alle stroncature dei critici che massacrano le sue commedie: "A volte fanno male"

News Cinema

Adam Sandler, apprezzatissimo per The Hustle e Diamanti grezzi, confessa di essere dispiaciuto per le dure parole dei critici sulle sue commedie. Per fortuna l'attore sa come farsi forza.

Adam Sandler ha dimostrato in più occasioni di essere un ottimo attore. Chi ama i film drammatici o comunque agrodolci, l'ha potuto apprezzare, anni fa, in Ubriaco d'amore di Paul Thomas Anderson e, di recente, in Diamanti grezzi e in Hustle. I due ultimi titoli hanno anche avuto ottime recensioni, nelle quali si lodava la performance dell'attore, che stranamente non ha ottenuto la candidatura all'Oscar per il film dei fratelli Safdie.

Nonostante questi successi, il talento di Adam Sandler non viene apprezzato adeguatamente, in particolare quando c'è di mezzo il divertimento. E infatti, molti dei suoi film da ridere hanno fatto storcere non poco il naso alla stampa. Ciò è accaduto soprattutto con commedia recenti come The Ridiculous 6, Murder Mystery e Hubie Halloween, e quando l'attore ha letto le loro recensioni è rimasto malissimo.

Adam Sandler, le stroncature e i consigli paterni

Adam Sandler ha parlato del suo dispiacere per le stroncature dei critici durante un'intervista ad AARP. Anche se a un certo punto la delusione passa, sulle prime le parole dei suoi detrattori lo feriscono:

A volte fanno male. Mi dispiace soprattutto per le persone straordinarie e a me care a cui propongo di fare i film insieme a me. Vorrei che non leggessero tutta quella merda su ciò che hanno fatto. Comunque non mi sconvolgo più di tanto.

Sandler, dunque non pensa soltanto a sé, ma si preoccupa anche per i suoi collaboratori, il che è encomiabile. Per fortuna Adam conosce un trucco che gli permette di non offendersi. Si tratta di un insegnamento che gli arriva da suo padre:

Mi ricordo sempre di una cosa che diceva mio padre. Era un osso duro. La sua vita è stata un succedersi di alti e bassi, per esempio è stato senza lavoro per uno o due anni senza però dircelo. Rammento che una volta ebbi una delusione. Avevo fallito a teatro oppure ero stato escluso da un provino. Ero triste e probabilmente imbarazzato. Allora lui mi ha detto: "Adam, non puoi essere sempre felice. Alla gente non sempre piacerai. Ti capiterà di fallire". Gli risposi: "Ma io voglio solamente essere felice, non voglio tutte quelle altre schifezze". Mi rispose: "Adam, non ti renderai conto di essere felice, se non avrai provato le sensazioni brutte di cui parli".

Prossimamente vedremo Adam Sandler in Murder Mystery 2, il che prova che alla fine le critiche da un orecchio gli entrano e dall'altro gli escono. Corre voce, inoltre, che presto l'attore tornerà a lavorare con John e Benny Safdie.