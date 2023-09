Ad Andrea Purgatori le Giornate degli Autori dedicano la giornata finale e un flashmob oggi alle 18.15

News Cinema

Le Giornate degli Autori del Festival di Venezia si concludono oggi con una giornata in cui si celebra Andrea Purgatori. Alle 18.15 ci sarà un flashmob.

Le Giornate degli Autori, sezione autonoma della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, ha deciso di dedicare la chiusura della ventesima edizione ad Andrea Purgatori, giornalista, scrittore, sceneggiatore e conduttore scomparso improvvisamente il 19 luglio di quest'anno e che, dal 2019 al 2023, è stato presidente dell’associazione. Per ricordarlo con affetto e celebrare i film, gli autori e il pubblico, è stato organizzato un flashmob aperto a tutti: per una foto di gruppo che resterà negli annali delle Giornate. L'appuntamento è oggi, venerdì 8 settembre, alle ore 18.15 alla Casa degli Autori, in via Pietro Buratti 1, al Lido di Venezia.

Giorgio Gosetti, Delegato Generale delle Giornate degli Autori a Venezia, ha dichiarato, a proposito dell’iniziativa: "Insieme a Isola Edipo, abbiamo voluto dedicare a lui anche la lunga serata delle premiazioni e dei festeggiamenti su quella Riva Corinto che lo ha sempre visto protagonista".