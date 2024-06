Acid: ecco il trailer italiano ufficiale dell'eco-thriller in arrivo al cinema

News Cinema

Notorious Pictures porta al cinema dal 4 luglio questo film diretto dal francese Just Philippot presentato fuori concorso alla 74° edizione del Festival di Cannes e candidato a Miglior Film al Festival di Stiges nella sezione Official Fantàstic Competition.

Caldo torrido, piogge diluviali, grandinate, alluvioni, mutamenti repentini. Il clima globale è oramai impazzito, la scienza manda continui allarmi, la politica sembra non voler ascoltare. La situazione non è delle migliori, e allora il cinema prova a fare quello che può per portare certi temi al centro del dicorso pubblico. Nascondendo il messaggio sotto allo spettacolo e al genere.

Perlomeno è quello che, a giudicare da questo trailer italiano ufficiale, cerca di fare Acid, eco-thriller francese che è stato presentato fuori concorso alla 74° edizione del Festival di Cannes e che è candidato a Miglior Film al Festival di Stiges nella sezione Official Fantàstic Competition.

Acid è il secondo lungometraggio del regista Just Philippot, quello che aveva esordito nel 2021 con Lo sciame, sorta di creature feature con protagoniste cavallette assetate di sangue umano che è disponibile in streaming su Netflix. In questo suo nuovo film, ispirato a un corto omonimo che il regista aveva diretto nel 2018, Philippot racconta la storia di una famiglia disfunzionale che si trova ad affrontare una catastrofe senza precedenti: una mortale pioggia acida. Nel cast, nei ruoli dei protagonisti, padre, madre e figlia, ci sono Guillaume Canet, Lætitia Dosch e Patience Munchenbach.

Ecco qui il trailer, il poster e la trama ufficiali di Acid:



ACID: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Durante un'ondata di caldo, strane nuvole iniziano a riversare pioggia acida, seminando devastazione e panico in tutta la Francia. In un mondo in bilico, una ragazza e i suoi genitori divorziati devono unire le forze per affrontare e cercare di sfuggire a questa catastrofe climatica.