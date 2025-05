Acchiappa la Talpa diventa un film Mattel e TriStar Pictures

News Cinema

Dopo il successo di Barbie e in attesa di Masters of the Universe, la Mattel prosegue negli adattamenti cinematografici delle sue proprietà ludiche: toccherà anche ad Acchiappa la Talpa, in originale Whac-A-Mole. Ma che genere di film sarà?

Suona un po' tragicomico, nella Hollywood ormai disperatamente attaccata agli adattamenti di ogni proprietà intellettuale, l'annuncio di un film da Acchiappa la Talpa, meglio noto come Whac-A-Mole in inglese. La Mattel infatti ne ha avviato una trasposizione cinematografica insieme alla TriStar Pictures (di fatto la Sony), sempre nella speranza di sfruttare l'onda lunga del trionfo commerciale di Barbie. Rimane tuttavia ancora da verificare come l'exploit del film con Margot Robbie sia applicabile agli altri marchi, nonostante la Mattel si sia affrettata negli ultimi due anni ad accumulare questi annunci, come ricapitoliamo nell'elenco sottostante. Ma come viene presentato questo Acchiappa la Talpa?

Acchiappa la Talpa, arriva la commedia d'azione per famiglie

È difficile che non conosciate Acchiappa la Talpa o almeno una sua variazione sul tema: il gioco meccanico arcade fu creato dalla giapponese TOGO nel 1975, e consiste nel colpire con un martelletto buffe talpe caricaturali che saltano fuori dai buchi, senza regolarità. Se centri la talpa prima che rientri nel buco, il tuo punteggio aumenta: semplice e diretto, un'occasione per creare allegra confusione quando si è bambini. È un'invenzione dell'ingegnere designer Kazuo Yamada, origine di diverse variazioni sul tema, anche se quella doc è posseduta legalmente dal 2008 dalla Mattel, che la vende tuttora (abbiamo trovato le immagini in alto dalla regolare pagina del prodotto sugli store online).

Non escluderemmo che questo progetto si vada ad aggiungere alle mosse più estreme della Mattel in materia di cinema, dove invece ha qualche speranza il prossimo Masters of the Universe: ci lascia perplessi l'assenza di trama (e di logica), che renderà immaginiamo ardua la traduzione dell'idea in forma di sceneggiatura. Certo, anche Un film Minecraft offre un racconto tratto da materiale assolutamente non lineare, però per lo meno il videogioco in quel caso metteva a disposizione più spunti...

Ad ogni modo il presidente Mattel, Robbie Brenner, ha commentato così l'annuncio: "Acchiappa la Talpa è più che un gioco, è un'esilarante battaglia di riflessi che ha portato gioia e un po' di caos in famiglia per cinquant'anni. Non vediamo l'ora di fare squadra con la TriStar Pictures per trasformare quest'iconica esperienza in un selvaggio, scatenato giro di giostra sul grande schermo." Nicole Brown, presidente della TriStar, promette invece "un approccio fresco e inaspettato a questo classico indiscutibile."

Staremo a vedere.