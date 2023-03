Abusi ai casting: unioni e associazioni dello spettacolo firmano la presentazione del codice di condotta

News Cinema

Le unioni e associazioni UNITA (attori e attrici), UICD (casting directors), AMLETA (collettivo femminista), ASA (agenti) e LARA (rappresentanti artisti), hanno stilato le linee guida contro gli abusi durante la fase di casting.

Con il caso Weinstein che ha scoperchiato enormi pentoloni nella Hollywood degli abusi e dei silenzi, adagiati sulle raccapriccianti consuetudini di un'industria in cui "le cose funzionano così da sempre", si è finalmente voltata pagina. Anzi, si è iniziato a chiudere alcuni capitoli per aprirne di nuovi. Per poter scrivere un nuovo libro, però, la strada da percorrere è ancora lunga. Era il 2017 quando le vittime di abusi prendevano coraggio e condividevano le loro storie, dando vita al movimento #MeToo e poter fermare le molestie operate nel mondo dello spettacolo, principalmente dagli uomini ai danni delle donne. Anche in Italia i numeri delle denunce per abusi contano tra le vittime maggiormente attrici o aspiranti attrici, mentre la quasi totalità degli autori sono uomini.

A tal proposito, lo scorso 3 marzo 2023, è stato redatto dall’Unione Italiana Casting Directors (U.I.C.D.), l’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo (U.N.I.T.A.), Amleta, Agenti Spettacolo Associati (A.S.A.), Libera Associazione Rappresentanti di Artisti (L.A.R.A.), un documento che definisce in maniera inequivocabile le “linee guida contro gli abusi durante la fase di casting”. La presentazione del documento con le rappresentanti delle sopracitate unioni e associazioni, è avvenuta il 16 marzo al Cinema Troisi di Roma. L'intento è quello di diffonderle per informare tutti i professionisti del settore dell'audiovisivo, affinché venga percepito il segnale del cambiamento in atto e le condizioni di lavoro possano migliorare al più presto.

"Oggi andiamo a firmare un protocollo di regole finalizzato alla possibilità che nella fase di casting, dei provini, gli interpreti possano trovarsi in situazioni di disagio e subire delle molestie". A prendere la parola per prima è Vittoria Puccini, nelle vesti di presidente di UNITA (prima a sinistra nella foto in alto, con accanto verso destra Moira Mazzantini (LARA), Laura Muccino (UICD), Federica Rossellini (ASA) e Cinzia Spanò (AMLETA). "È qualcosa che è esistito per tanti anni, che è sempre stato considerato una prassi. Invece oggi, fortunatamente, è maturata una coscienza tale per cui abbiamo la forza e la voglia di dire che non può più essere così e non dovrà più essere così. L'augurio è che questo protocollo tra qualche anno non sia più necessario appenderlo nei luoghi dove si svolgono i casting, perché non esisterà più questa problematica o il pericolo di trovarsi in certe situazioni". L'attrice ha citato anche le parole della collega Valentina Lodovini, presente in sala, secondo la quale con questa iniziativa "stiamo facendo la storia".

"Consideriamo questo processo irreversibile", prosegue Cinzia Spanò. "Queste situazioni accadono da sempre, soprattutto in condizioni di sproporzione di potere come quelle dei provini, che sono risultati essere i luoghi di maggiori abusi e violenze. La violazione dei diritti umani nel mondo della cultura è una cosa gravissima. Noi siamo quelli che dovrebbero guidare il cambiamento, ma risultiamo essere spesso più indietro di altri settori perché la violenza è stata finora taciuta, negata, banalizzata, normalizzata fin dalle nostre accademie. Il vento sta cambiando e la cosa più significativa è questa nostra alleanza".

"Queste queste linee guida che noi abbiamo stilato non vogliono essere un controllore morale o una censura rispetto alla libertà di creazione dell'arte dei registi o degli artisti, assolutamente no", spiega Laura Muccino. "Semplicemente si tratta di mettere delle regole per cui l'interprete deve essere sempre informato prima, di quello che sono i contenuti artistici del film, sempre prima in maniera da poter dare un consenso informato. Ciò che stiamo facendo è creare un ambiente di lavoro in cui il rispetto, il consenso e l'informazione siamo sempre presenti, perché questo significa fare le cose con calma, con tranquillità e con libertà creativa".

Le linee guida concordate insieme alla ICDA (International Casting Directors Association)

1. I provini e gli incontri con chi si occupa del casting non devono avere luogo in una stanza d’albergo o in una residenza privata e non devono avere luogo in orari notturni, a meno che questa richiesta non sia giustificata.



2. Se questo viene proposto, è lecito chiedere che invece l’incontro si svolga in uno studio o in produzione e durante le ore di lavoro.



3. Se questo non fosse possibile è consigliato vivamente di recarvi all’incontro accompagnati dal vostro agente o da un’amica/o che resti con voi per tutto il tempo.



4. E’ consigliato informarsi su chi sia il responsabile del casting e sulla produzione per cui svolge il suo incarico; se non lo conoscete accertatevi che sia conosciuto e che non ci siano dubbi sulla sua professionalità.



5. Non è lecito che vi venga richiesto un nudo integrale, il vostro corpo si può vedere benissimo anche con un costume o dell’intimo.



6. Se il provino richiede scene di nudo parziale o di sesso simulato dovete esserne informati preventivamente in modo di avere il tempo di pensarci e decidere se volete farlo o meno.



7. Se il ruolo prevede scene di nudo e/o sesso simulato dovete esserne informati preventivamente, devono esservi inviate le scene in questione in anticipo. La vostra agenzia deve sempre esserne a conoscenza ed è opportuno firmare un consenso informato.



8. Non è lecito che, durante un incontro o un provino vi vengano poste domande intime sulla vostra vita privata che non abbiano attinenza con il ruolo.



9. A provini di nudo e sesso simulato in presenza deve assistere almeno un’altra persona oltre a chi dirige il provino, ma non più delle persone strettamente necessarie.



10. Se nonostante tutto vi foste venuti a trovare in situazioni ambigue, pericolose o abusanti potete scrivere a osservatoria.amleta@gmail.com per ottenere un consiglio, supporto e, se è il caso, tutela legale.

Qui sotto la lista degli artisti che hanno partecipato:



1. Alessia Barela

2. Andrea Bonella

3. Bernardo Casertano

4. Carlotta Natoli

5. Caroline Pagani

6. Chiara Casali

7. Chiara De Bonis

8. Cinzia Scaglione

9. Cinzia Susino

10. Claudia Della Seta

11. Daniela Fazzolari

12. Dora Romano

13. Eleonora Elia

14. Fabrizio Gifuni

15. Federica Torchetti

16. Federico Mancini

17. Francesca Lattanzio

18. Francesco Scianna

19. Francesco Sechi

20. Georgia Lepore

21. Giovanni Trombetta

22. Giulio Pampiglione

23. Jacopo Dragonetti

24. Jacopo Olmo Antinori

25. Jonis Bascir

26. Imma Piro

27. Laura Adriani

28. Lia Grieco

29. Lucilla Diaz

30. Manuela Parodi

31. Maria Pia Calzone

32. Marta Bifano

33. Massimiliano Di Grazia

34. Nicola Ciammarughi

35. Nicola Paduano

36. Paco Reconti

37. Paola Minaccioni

38. Paolo Ricci

39. Romana Maggiora Vergano

40. Romina Caruana

41. Salvo Di Vittorio

42. Silvia Carusillo

43. Silvia Degrandi

44. Sonia Bergamasco

45. Stefano Pesce

46. Tiziana Bagatella

47. Valentina Bartolo

48. Valentina D’Agostino

49. Valentina Lodovini

50. Vincenzo Della Corte