Abigail: il trailer del nuovo divertente horror dei creatori di Scream con Melissa Barrera e Giancarlo Esposito!

Il collettivo Radio Silence, dietro al grande successo dei due reboot di Scream, firma Abigail, un anomalo film di vampiri di cui vi mostriamo il trailer. Nel cast Giancarlo Esposito e Melissa Barrera.

Se sul versante del prossimo Scream le cose si sono complicate, ci sembra un'ottima notizia che il collettivo che ha rilanciato il franchise, Radio Silence, di cui fanno parte i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, abbia girato un altro horror, di cui è appena uscito il primo trailer. Si intitola Abigail, dal nome della piccola protagonista, e uscirà in America il 19 aprile. Lo stile è quello divertente ma al tempo stesso spaventoso degli autori di Finché morte non ci separi e stavolta si tratta di un anomalo vampire movie.

Abigail: la trama e il cast

I bambini possono essere dei veri mostri. Dopo che un gruppo di aspiranti criminali rapisce la figlia dodicenne e ballerina di un potente personaggio del sottobosco criminale, non deve far altro che aspettare una notte e incassare il riscatto di 50 milioni di dollari. In una dimora isolata, i rapitori iniziano a calare di numero, uno dopo l'altro, e scoprono con crescente orrore di essere rinchiusi insieme a una ragazzina per niente normale.

Abigail è scritto da Stephen Shields (autore di Hole - L'abisso) e Guy Busick ed è interpretato nel ruolo principale da Alisha Weir, mentre il team dei rapitori è capeggiato da Giancarlo Esposito e composto da Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand e il compianto Angus Cloud. Un cast ottimo che creare alte aspettative.