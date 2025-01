A Working Man: Giasone is back with a vengeance - Guarda il trailer del film

News Cinema

Jason Statham che fa l'operaio, una ragazza rapita, la missione per liberarla a forza di mazzate. Cosa volere di più? Magari uno script di Stallone? Ecco il trailer di A Working Man.

In passato, oltre che spia, sicario e mercenario, è stato corriere, sub e perfino apicultore. Ora è un'operaio edile. Un uomo che lavora. A Working Man. Ma sotto sotto Jason Statham rimane sempre lo stesso: uno che mena le mani, che distribuisce mazzate, quasi sempre in nome della cosa giusta da fare.

A Working Man è il titolo del nuovo film che vede protagonista questo beniamino dei fan del cinema d'azione, che debutterà negli Stati Uniti il 28 marzo con Amazon MGM Studios; il che porta a pensare che possa arrivare direttamente su piattaforma (Prime Video) da noi, ma chissà.

La trama, per quello che conta, vede Staham neo panni di un lavoratore, un operaio edile come abbiamo detto, che ha ovviamente un passato nei reparti speciali dell'esercito inglese, e che deve accantonare il sogno di una vita tranquilla quando la giovane figlia dei suoi datori di lavoro, che lui reputa dei veri e propri familiari, viene rapita da un gruppo specializzato nella tratta delle bianche, trovandosi di fronte a un intrigo fatto di corruzione e cospirazione che coinvolge anche figure importanti delle agenzie governative.

In qualche modo, quindi, la storia - che comprende anche degli elementi di rivolta sociale, con il proletario che si scaglia contro le élite corrotte - è analoga a quella del precedente The Beekeper, e non a caso a dirigere i due film è stato lo stesso regista: David Ayer. Ma il dato interessante è che se The Beekeper era stato scritto da Kurt Wimmer, qui a firmare la sceneggiatura, con Ayer, è un certo Sylvester Stallone.

Che dite, interessa? Date un'occhiata al trailer ufficiale di A Working Man, e poi rispondete.