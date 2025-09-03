A Venezia82 presentato il nuovo "Corso per Data Analyst intitolato a Robert Bernocchi"

News Cinema

L’iniziativa formativa gratuita, promossa da Anica Academy ETS con il supporto di ANEC, ANICA, APA, Brad&k Productions, Cinetel, Medusa Film, Ministero della Cultura e Netflix, è rivolta a giovani leve dell’audiovisivo oltre che a giornalisti, critici cinematografici, studenti universitari, laureati e dottorandi.

È stato presentato, nell’ambito della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, presso lo Spazio Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, il nuovo “Corso per Data Analyst intitolato a Robert Bernocchi”, analista e commentatore che ha lasciato un segno indelebile nel campo dell’analisi dei risultati del box office.

Il corso è promosso da Fondazione Anica Academy ETS e realizzato in collaborazione con ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema, ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali, APA - Associazione Produttori Audiovisivi, Brad&k Productions, Cinetel S.r.L., Medusa Film S.p.A., Ministero della Cultura e Netflix.

L’incontro di presentazione, moderato da Davide Dellacasa (Co-Fondatore & CEO, Brad&k Productions), ha visto la partecipazione di importanti esponenti del settore: Domenico Barbuto (Segretario Generale APA), Simone Gialdini (Presidente CINETEL e Direttore Generale ANEC), Benedetto Habib (Presidente Unione Produttori ANICA), Giampaolo Letta (Vice Presidente e AD Medusa Film), Luigi Lonigro (Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA), Mario Lorini (Presidente ANEC), Francesca Medolago Albani (Segretaria Generale Anica Academy ETS), Leonardo Paulillo (Segretario Generale Audiovisivo - Cultura Italiae), Alessandro Usai (Presidente ANICA) e Bruno Zambardino (Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo).

Il percorso formativo, completamente gratuito grazie al sostegno dei partner del progetto, si svolgerà da gennaio 2026 in modalità ibrida, ed avrà una durata di circa 30 ore. La partecipazione al “Corso per Data Analyst intitolato a Robert Bernocchi”, già disponibile sul sito di Anica Academy, è destinata a 10 partecipanti, per garantire un’esperienza di qualità e personalizzata. Il corso si rivolge a giovani professionisti dell’audiovisivo, giornalisti, critici cinematografici, studenti universitari, laureati e dottorandi. La selezione dei partecipanti sarà curata da una Commissione Scientifica cui parteciperanno i partner del progetto.

Con rigore, chiarezza e spirito divulgativo Robert Bernocchi ha saputo trasformare i dati in contenuti accessibili e comprensibili, creando un legame solido tra numeri e racconto. Il suo lavoro ha così dato impulso a una cultura dell’analisi che oggi rappresenta un valore strategico per l’intero settore audiovisivo. Pertanto, Il corso a lui dedicato raccoglierà questa preziosa eredità, offrendola come concreta opportunità a giovani che possano avere simile passione e volontà di comprensione, in un contesto in cui la capacità di cercare, leggere e interpretare i dati quantitativi e qualitativi è tra le competenze più richieste dal mercato, oltre che una necessità condivisa da aziende, consulenti e attori dell’intero sistema audiovisivo, chiamati a orientare in modo sempre più efficiente scelte e investimenti.

Combinando lezioni online e sessioni intensive in presenza, il programma del Corso si concentrerà su lungometraggi e serialità, andando a esplorare le fonti di dati esistenti sui fattori della produzione e sui risultati nelle varie finestre di sfruttamento, ma anche sulle aziende stesse, fornendo strumenti di approfondimento e analisi dei bilanci aziendali. Nella sezione dedicata al film si affronteranno il box office nazionale attraverso Cinetel, SIAE e strumenti di tracking per le preview degli incassi e la valutazione del potenziale commerciale, il box office internazionale con attenzione alle fonti disponibili e al modo di compararle, la struttura della stagione cinematografica, la ripartizione del biglietto con approfondimenti su adempimenti, contratto di noleggio e recupero dei finanziamenti, i costi principali di un film e le sue fonti di copertura e infine l’analisi del pubblico di cinema e festival. Per la serialità si approfondiranno il mercato dei committenti e la comprensione delle linee editoriali, i costi principali di una serie e le fonti di copertura, le rilevazioni di audience, le ricerche quantitative nei loro obiettivi, tipologie, metriche e strumenti di consumo video come Joint Industry Committee, dati proprietari e di terze parti, nonché le ricerche qualitative con i relativi obiettivi e tipologie. Infine, nella parte dedicata all’industria si analizzeranno i dati finanziari delle società italiane e internazionali, a partire dalle analisi trimestrali e dai bilanci.

“Con questo Corso vogliamo tenere viva la legacy di Robert Bernocchi, che ha saputo dimostrare, con grandissimo talento e abilità comunicativa, quanto la comprensione dei dati sia necessaria per costruire l’audiovisivo contemporaneo e parlarne in modo appropriato. Formare specifica competenza in giovani che abbiano questa rara vocazione, garantendo loro maggiore conoscenza del settore e sviluppando capacità analitiche, è per noi una priorità. Mettere insieme questi due obiettivi – la memoria di Robert e la crescita di una nuova generazione di professionisti – è per la nostra Fondazione un atto di responsabilità e di visione”, dichiara Francesca Medolago Albani, Segretaria Generale Anica Academy ETS.

Durante l’82. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il 31 agosto si è anche svolto, presso lo Spazio Regione del Veneto/Veneto Film Commission all' l'Hotel Excelsior, un incontro in cui è stata presentata la Community degli ex studenti della Anica Academy Summer School. La Community è un’iniziativa promossa da Fondazione Anica Academy ETS e Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra formazione e opportunità professionali. Le due realtà collaborano infatti già per la Summer School di Milano, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, un percorso gratuito che introduce i ragazzi al mondo del cinema e dell’audiovisivo. Presenti Francesca Magliulo, Direttrice di Fondazione EOS, e Francesca Medolago Albani, che hanno illustrato il progetto “Controcampo”, un’iniziativa - inizialmente digitale - volta a coinvolgere attivamente i giovanissimi nell’orientamento ai mestieri e alle opportunità del settore, stimolandoli a diventare punti di riferimento per i coetanei e protagonisti del proprio futuro. Il progetto punta a favorire la nascita di reti tra ragazzi e ragazze, promuovendo la condivisione di passioni, competenze e talenti, per supportarsi reciprocamente nel proprio percorso nel mondo dell’audiovisivo.

Nell’ambito dello stesso evento, Anica Academy ETS ha infine presentato l’Associazione Alumni di Anica Academy ETS, pensata come naturale completamento delle attività di supporto agli ex allievi, con il lancio della pagina web dedicata e del profilo Linkedin, oltre alla descrizione delle attività e degli eventi in programma per il primo trimestre di attività dell’Associazione.