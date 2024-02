A Quiet Place Giorno 1, il trailer italiano del prequel

News Cinema

A Quiet Place: Giorno 1, prequel della saga sci-fi/horror, sarà nelle sale a giugno: ecco il primo trailer in italiano con Lupita Nyong'o e Djimon Hounsou.

A giugno sarà al cinema A Quiet Place: Giorno 1, prequel dei due film a metà strada tra fantascienza e horror ideati da John Krasinski, che di questo film firma il soggetto insieme al regista Michael Sarnoski. È arrivato il trailer italiano di questo primo passo nell'incubo dell'invasione sensibile ai rumori... nel cast del lungometraggio ci sono Lupita Nyong'o, Djimon Hounsou, Joseph Quinn e Alex Wolff.



A Quiet Place: Giorno 1: Il Primo Trailer Italiano del Film - HD

A Quiet Place: Giorno 1, arriva il prequel della saga con Emily Blunt

A Quiet Place: Giorno 1, nelle sale di tutto il mondo a giugno, è stato concepito da John Krasinski, ideatore della saga, come prequel dei suoi A Quiet Place - Un posto tranquillo e A Quiet Place II, geniali colpi al botteghino della Paramount e della Platinum Dunes di Michael Bay. Krasinski lascia la regia a Michael Sarnoski, autore unico di questa sceneggiatura. Non si ancora nulla della storia, ma sembra chiaro che seguiremo essenzialmente il personaggio di Lupita Nyong'o come protagonista, in un contesto assai più movimentato di quello al quale la saga ci ha abituato: assistiamo infatti già nel trailer al primo giorno dell'invasione aliena. Come sappiamo, i minacciosi quanto orrendi esseri non vedono ma hanno un udito estremamente sviluppato, perciò quel che resta dell'umanità dovrà rapidamente capire che il silenzio è l'unica maniera di sfuggir loro...

Il primo A Quiet Place del 2018, che Krasinski diresse e interpretò al fianco di sua moglie Emily Blunt, portò a casa 340.955.300 dollari mondiali per appena 17 di budget, generando poi il sequel A Quiet Place II nel 2021 (in realtà slittato dal 2020 causa pandemia): ancora per la regia di John, è stato realizzato per circa 60 milioni di dollari e ne ha registrati nel mondo 297.372.300.