Il Festival di Busan, che si svolge nella Corea del Sud ed è la manifestazione cinematografica più celebre dell'Asia, ha deciso di assegnare a Jafar Panahi il premio per il Regista Asiatico dell'Anno. Il vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2025 ha ringraziato commosso.

Il Busan International Film Festival è forse il più importante evento cinematografico dell'Asia, per questo ricevere il premio per il Regista Asiatico dell'Anno che tradizionalmente assegna è certamente un grandissimo onore. Ad aggiudicarsi questo riconoscimento è stato Jafar Panahi, che qualche mese fa, al Festival di Cannes 2025, ha vinto la Palma d'Oro con Un Simple Accident. Il regista iraniano è stato il primo filmmaker asiatico a vincere il premio più importante dei tre più prestigiosi festival europei: appunto Cannes, la Mostra del Cinema di Venezia e il Festival di Berlino. Si è infatti aggiudicato il Leone d'Oro nel 2000 per Il cerchio e l'Orso d'Oro nel 2015 per Taxi Teheran.

Oltre ad essere un artista, Panahi è un eroe, perché ha continuato imperterrito a fare film nonostante la proibizione da parte delle autorità iraniane. Gli è stato vietato di andare all’estero ed è stato diverse volte in carcere, ma ciò nonostante non ha mai smesso di lavorare e soprattutto di denunciare, attraverso le sue opere, le ingiustizie del suo paese.

Assistente alla regia di Abbas Kiarostami, Jafar Panahi ha esordito nel 1005 con Il palloncino bianco. La sua filmografia conta altri 10 titoli, quasi tutti premiati. Nemmeno un mese fa, il regista ha firmato un appello insieme a diversi colleghi, a cominciare da Mohammad Rasoulof, nel quale si chiede la cessazione dell'arricchimento dell’uranio da parte della Repubblica Islamica, la fine della guerra e le dimissioni del regime nel loro paese.

Il ringraziamento di Jafar Panahi per il premio per il regista asiatico dell'anno

Il premio per il regista asiatico dell'anno assegnato dal Busan International Film Festival va a quanti, con la loro arte, hanno dato un contributo fondamentale alla cultura e al cinema asiatici. Anche se il trofeo verrà consegnato a settembre durante il Festival, Jafar Panahi ha subito ringraziato sentitamente. Ecco le sue parole:

Questo riconoscimento mi ricorda che il cinema riesce ancora a tenerci uniti superando i confini, le barriere linguistiche e le altre limitazioni. Accetto questo premio non solo per me stesso ma anche nel nome di tutti quelli che, in silenzio, in esilio o sotto pressione, continuano a creare.

Ricordiamo che Un Simple Accident arriverà in Italia distribuito da Lucky Red.