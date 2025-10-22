A Folded Ocean: su YouTube il corto che ha anticipato Together: il regista accusa Michael Shanks di plagio

News Cinema

Su YouTube Ben Brewer ha pubblicato un corto, A Folded Ocean, presentato al Sundance nel 2023, un anno prima di Together, e che ha la stessa idea centrale, tanto che il regista parla di plagio.

Se amate l'horror e avete visto il body horror romantico Together, speriamo che ne abbiate apprezzato la realizzazione e l'originalità, anche se il risultato al box office non lo ha premiato come più mediocri film appartenenti a franchise o film dell'orrore di più bassa lega. Se non lo avete visto, basta sappiate che al centro della storia c'è una coppia che convive da un po' di anni, interpretata dai veri coniugi Dave Franco e Alison Brie, che in seguito ad un incidente nel luogo rurale in cui si sono trasferiti, iniziano a fondersi letteralmente l'uno dell'altro. Together, opera prima dell'australiano Michael Shanks, ha comunque ricevuto ottime critiche, fin dalla sua anteprima quest'anno al Sundance Film Festival. Due anni fa, sempre al festival fondato dal compianto Robert Redford, era stato presentato il cortometraggio A Folded Ocean, diretto da Ben Brewer, che ha all'attivo anche il lungometraggio Arcadian con Nicolas Cage. Non possiamo embeddarlo nel nostro articolo per le immagini vietate ai minori, ma potete trovarlo tranquillamente su youTube nell'account del regista (qui: https://www.youtube.com/watch?v=T66_niyZRwA&rco=1). Il motivo per cui ve ne parliamo è perché ha preceduto l'idea al centro di Together, tanto che nella didascalia che accompagna il suo film, Brewer parla esplicitamente di plagio:

Posto su YouTube il corto che ho diretto nel 2022 e che è stato presentato in anteprima al Sundance nel 2023, prima che uscisse un film che ha copiato vergognosamente il mio lavoro e rovinato per sempre la sua esistenza.

A Folded Ocean: un Together in corto

Se avete visto A Folded Ocean avrete notato le similitudini e le differenze tra i due film. Intanto, nel film di Michael Shanks gli effetti speciali sono realizzati in maggioranza alla vecchia maniera, mentre Ben Brewer, responsabile degli effetti speciali visivi di Everything Everywhere All at Once, li ha ovviamente fatti interamente in digitale. Nel suo film, una coppia innamorata (gli attori sono Annabelle LeMieux e John Giacobbe) si risveglia una mattina congiunta per un braccio. Inizialmente i due non sembrano sconvolti più di tanto ma pian piano la situazione peggiora, anche se il film resta più sul terreno della metafora del rapporto di coppia e degli spazi personali e chiude in maniera meno traumatica rispetto a Together. Anche Brewer ha detto, come Shanks, di essersi ispirato per questo corto, accompagnato dalle musiche del Rigoletto di Giuseppe Verdi, alla propria relazione. Resta il fatto che comprendiamo la sua rabbia: certo un cortometraggio non può essere paragonato a un lungometraggio, ma resta il fatto che l'idea alla base di entrambi è identica e a questo punto saremmo curiosi di sapere come si discolperà Michael Shanks, direttamente chiamato in causa da Brewer.