A Complete Unknown: il teaser trailer italiano ufficiale del biopic su Bob Dylan

Dirige James Mangold, interpreta Timothée Chalamet. Il film debutterà nei cinema italiani il 23 gennaio 2025. Ecco il teaser trailer italiano di A Complete Unknown.

Si intitola A Complete Unknown (titolo tratto da uno dei versi di "Like a Rolling Stone") e come saprete è il film che racconta la storia della prima fase della carriera di una leggenda della musica e della cultura contemporanee come Bob Dylan, il cantautore americano premiato con il Nobel per la letteratura nel 2016.

Per incredibile che possa sembrare, nei panni di Dylan il regista James Mangold ha voluto il giovane divo Timothée Chalamet, che capeggia un cast formato anche da Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Buzt e Scoot McNairy.

Qui di seguito, oltre alla trama, vi presentiamo il teaser trailer italiano ufficiale e il poster di questo film attesissimo (non solo per Dylan, ma anche perché Mangold è uno che praticamente non sbaglia un colpo), e che arriverà il 23 gennaio 2025 nelle sale italiane.

New York, primi anni '60. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva nel West Village con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Mentre stringe i suoi legami più profondi durante l’ascesa verso la fama, cresce la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e, rifiutando di essere etichettato, compie una scelta controversa che risuona culturalmente in tutto il mondo. Timothée Chalamet interpreta e dà voce a Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold, l’elettrizzante storia vera dietro l'ascesa di uno dei cantautori più iconici della storia.