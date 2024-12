A Complete Unknown: il final trailer del biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet

News Cinema

Sta per debuttare nelle sale americane uno dei film più attesi dell'anno, che noi vedremo dal 23 gennaio distribuito da The Walt Disney Company Italia. Ecco il final trailer di A Complete Unknown.

Molti di quelli che, negli Stati Uniti, l'hanno già visto, ne parlano come di uno dei migliori film dell'anno. Tra questi, anche l'ex Presidente Barack Obama. Di sicuro è un film attesissimo, da pubblici non necessariamente di solito coincidenti: perché A Complete Unknown ha attirato l'attenzione dei fan dei biopic musicali, dato che è diretto da quel James Mangold che, oltre a essere generalmente una garanzia, è stato anche l'autore dell'ottimo Walk the Line, il film su Johnny Cash con Joaquin Phoenix; quella dei giovani fan di Timothée Chalamet, uno dei giovani attori più amati in circolazione; e ovviamente quella dei tantissimi fan di Bob Dylan in tutto il mondo, molti dei quali stanno lì di sicuro con un metaforico fucile caricato a critiche puntato sul film.

Da noi A Complete Unknown, che racconta l'ascesa di Dylan nella New York degli anni Sessanta, il suo successo e la famosa "svolta elettrica", arriverà in sala solo il 23 gennaio, ma in America sta per debuttare nei cinema per le Feste.

Ecco che allora è giunto da oltreoceano il final trailer di questo film che non vediamo l'ora di poter vedere e che, oltre a Chalamet nei panni di Dylan, conta su un cast che è composto anche da Edward Norton (interprete di Pete Seeger), Elle Fanning (una rinominata fidanzata di Dylan in quegli anni) e la rivelazione Monica Barbaro (Joan Baez).

Ecco il final trailer di A Complete Unknown.