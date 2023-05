A Cinecittà World l'anteprima del film animato Blu e Flippy - Amici per le pinne

News Cinema

Domenica 4 giugno il parco divertimenti di Cinecittà World ospiterà l'anteprima del film Blu e Flippy - Amici per le pinne, dall'8 giugno nei cinema italiani.

L’appuntamento è per domenica 4 giugno a Cinecittà World: il Teatro 4 del Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma ospiterà l’anteprima di Blu e Flippy - Amici per le pinne, il film d’animazione in 3D scritto e diretto da Mohammad Kheirandish in uscita sul grande schermo l’8 Giugno distribuito da Adler Entertainment.

I visitatori di Cinecittà World, alle ore 17, potranno assistere gratuitamente (fino a esaurimento posti) all’attesa proiezione, una storia fantastica ed emozionante di una grande amicizia, nella quale tutti i bambini potranno identificarsi riconoscendo le loro vite quotidiane nelle avventure dei protagonisti.

Grazie ad Adler Entertainment, la casa di produzione iraniana Sky Frame Studio, già molto nota in Germania e conosciuta all’estero grazie alle sue serie tv animate, arriva anche in Italia, con l’emozionante storia del bambino Blu e del delfino Flippy. Un racconto animato di formazione e amicizia, che omaggia, con originalità e con la curata animazione in 3D di Kheirandish, l’indimenticabile storia del bambino Mowgli.

Blu e Flippy - Amici per le pinne: trama e trailer del film d'animazione