A Big Bold Beautiful Journey, ecco il primo trailer italiano del magico road-movie con Margot Robbie e Colin Farrell

Margot Robbie e Colin Farrell recitano per la prima volta fianco a fianco in A Big Bold Beautiful Journey, misterioso film descritto come una commedia fantasy on the road. Ecco il primo trailer in italiano del film diretto da Kogonada, che arriverà nelle nostre sale il 9 ottobre prossimo, distribuito da Eagle Pictures.



A Big Bold Beautiful Journey: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film con Margot Robbie e Colin Farrell - HD

Per la diva australiana, A Big Bold Beautiful Journey segna il grande ritorno sullo schermo dopo il monumentale successo di Barbie (2023) di Greta Gerwig, che l'ha coinvolta in qualità di protagonista e produttrice. Farrell, invece, è di nuovo all'opera dopo Gli Spiriti dell'Isola (2022) di Martin McDonagh, che gli è valso la prima nomination al Premio Oscar. Nell'ultimo anno, l'attore si è distinto nell'acclamata miniserie The Penguin, spin-off del film The Batman (2022) di Matt Reeves, e nella miniserie di Apple TV+ Sugar, in cui ha interpretato un investigatore privato.

A Big Bold Beautiful Journey: trama e cast del film di Kogonada con Margot Robbie e Colin Farrell

David (Colin Farrell) sta andando a un matrimonio, ma il viaggio prende da subito una piega inaspettata. Il GPS della sua vecchia auto sembra avere un piano tutto suo, e lo porta su un percorso misterioso e sconosciuto. Durante il tragitto, David incontra casualmente Sarah (Margot Robbie), che decide di unirsi a lui nell’avventura. Insieme, seguendo le indicazioni del dispositivo, affronteranno strade tortuose e paesaggi mozzafiato, che sembrano usciti direttamente da un'opera d'arte. Il viaggio si trasformerà in un'occasione per confrontarsi col proprio passato, riflettere sul futuro; discutere delle scelte che hanno fatto e delle strade che ancora devono percorrere.

A Big Bold Beautiful Journey, girato in California, sfrutta il tema del viaggio per interrogarsi sul senso della vita e raccontare la nascita di una connessione profonda, tra conversazioni sincere e silenzi pieni di significato. Dietro alla macchina da presa c'è Kogonada, noto per avere diretto buona parte degli episodi di Pachinko, period drama targato Apple TV +. Colin Farrell e il regista americano di origini sudcoreane hanno già lavorato insieme nel thriller sci-fi After Yang (2021) di A24. Kogonada figura anche come produttore esecutivo di A Big Bold Beautiful Journey, con Ilene Feldman e Ori Eisen di Original Films. A produrre, invece, troviamo Dan Friedkin, Bradley Thomas e Ryan Friedkin, con Seth Reiss e Youree Henley.

Il cast vanta la presenza di Phoebe Waller-Bridge, pluripremiata star di Fleabag vista di recente con Harrison Ford in Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Completano la lista degli interpreti Billy Magnussen (visto nel remake live-action di Lilo & Stitch), Sara Gadon (Dracula Untold; True Detective), Lily Rabe (apparsa in Love and Death di David E. Kelley), l'esordiente Lucy Thomas e Jodie Turner-Smith. Quest'ultima ha già lavorato con Kogonada e Colin Farrell nel già citato After Yang ed è inoltre la protagonista della serie Star Wars: The Acolyte e di Tron: Ares, atteso per il 2025.