50 primavere: chi è Agnes Jaoui, protagonista della commedia francese?

50 primavere vede protagonista Agnes Jaoui: vi raccontiamo la storia del film e ve ne mostriamo una scena in italiano.

50 primavere (2017) è una commedia romantica interpretata da Agnes Jaoui e diretta da Blandine Lenoir, coautrice anche della sceneggiatura. Esaminiamo la premessa narrativa del lungometraggio, concentrandoci per un attimo sulla carriera della duttile protagonista e presentandovi una clip in italiano dal film.

50 primavere: la trama e il trailer del film romantico

Protagonista di 50 primavere è Aurore Tabort (Jaoui): ha compiuto 50 anni e affronta la menopausa, mentre ha perso il lavoro e deve ripensarsi anche sentimentalmente, avendo lasciato suo marito. Sua figlia è incinta e ha bisogno di sostegno morale, ma chi invece potrà mai sostenere Aurore nel suo percorso, in quest'età in cui sognare sembra così più difficile? Inaspettato scherzo del destino: ricompare nell'orizzonte di Aurore una sua vecchia fiamma che arriva dal mondo della sua adolescenza. Ora che sta per diventare nonna, non potrebbe esserci un momento migliore per una seconda occasione...



50 Primavere: Il trailer italiano - HD

50 primavere, chi è la protagonista Agnes Jaoui

Agnes Jaoui è l'attrice che porta sullo schermo Aurore in questo 50 primavere. Anche se non siete specialisti di cinema francese, il suo nome dovrebbe dirvi qualcosa: vent'anni fa fu infatti regista di Il gusto degli altri (2000), scritto insieme all'allora suo marito, l'attore Jean-Pierre Bacri che ne fu anche irresistibile interprete. Si trattava di un'intelligente commedia sulla relazione, teoricamente improbabile, tra un imprenditore pragmatico e un'attrice intellettuale, che abbattendo le barriere scoprivano uno nell'altra qualcosa di più stimolante dei propri mondi chiusi e ripetitivi. L'attrice non era Agnes, che si limitò a partecipare in un ruolo secondario. Il gusto degli altri si rivelò un vero fenomeno artistico e commerciale, vincendo quattro César e ottenendo una nomination all'Oscar come miglior film straniero, categoria nella quale vinse anche il nostrano David di Donatello. Nessuno dei film successivi della coppia, Così fan tutti (2004), Parlez-moi de la pluie (2008), Quando meno te l'aspetti (2013) e Place publique (2018), questi ultimi due realizzati dopo la separazione non artistica, ha sfiorato l'esito internazionale del Gusto degli altri.

50 primavere, una scena in italiano tratta dal film