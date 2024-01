50 km all'ora, fratelli in viaggio: video intervista con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi

News Cinema

Due fratelli si ritrovano alla morte del padre dopo anni lontani. Sono molto diversi e con rancori reciproci, ma partiranno per un viaggio che li riavvicinerà. 50 km all'ora è la nuova commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi. Lo abbiamo incontrato insieme a Stefano Accorsi.

In viaggio per ritrovare un legame perso da anni, fra non detti e rancori. Sono due fratelli, i protagonisti della commedia 50 km all'ora, produzione Colorado Film in associazione con Sony Pictures International Productions, in sala dal 4 gennaio per Eagle Pictures, e si incontrano per la morte del padre. Uno è rimasto con lui per tanti anni, in un paesino fra i monti a gestire un'officina come meccanico, l'altro appena ha potuto se n'è andato in città e in viaggio, per vivere la sua vita.

Sono Fabio De Luigi, anche regista, e Stefano Accorsi, a crere la giusta alchimia in questa commedia, remake di un successo tedesco di alcuni anni fa. Un film on the road, con i fratelli che attraversano la loro terra emiliana per esaudire le ultime volontà del padre, su due motorini scassati che gli ricordano la loro adolescenza.

Abbiamo incontrato Fabio De Luigi e Stefano Accorsi. Ecco la nostra video intervista.