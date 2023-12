50 km all'ora, fratelli in viaggio e marmitte modificate: incontro con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi

News Cinema

Terza volta alla regia per Fabio De Luigi, che è anche protagonista insieme a Stefano Accorsi della commedia on the road fra due fratelli 50 km all'ora, in uscita il 4 gennaio nelle sale. Incontro con i due protagonisti.

Emilia e Romagna, senza il trattino, ma in una pax fra due mondi più rivali, ma tanto simili, che fraterni. Sono le realtà di provenienza dei due attori protagonisti di un film che parla proprio di fratellanza, di recupero con qualche decennio in ritardo, sulla soglia dei cinquanta, di un rapporto sgretolato fino dalla tarda adolescenza. Sono Fabio De Luigi, anche cosceneggiatore, insieme a Giovanni Bognetti, e regista, in quota romagnola, e Stefano Accorsi, made in Emilia. 50 Km all’ora è il titolo, remake lievitato nella velocità della commedia tedesca 25 km/h di Markus Goller. Una prima produzione italiana per Sony Pictures International, in arrivo nei cinema per Eagle Pictures dal 4 gennaio.

La storia on the road di due fratelli che si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra rancori passati e freddezza nei sentimenti, almeno inizialmente, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del defunto padre, burbero a dir poco, accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti quando erano due ragazzini, attraverso l’Emilia Romagna e “i loro sentimenti per scoprire che c’è sempre tempo per litigare ed amarsi di nuovo”.

Lavorazione tormentata dall’alluvione in Emilia Romagna, il film presenta un’affiatata quanto inedita coppia comica, lavorando con archetipi classici e un tocco leggero che caratterizza da sempre la grazia del De Luigi interprete, ed ora anche autore alla terza tappa dietro la macchina da presa. “Cerco sempre di far sedimentare le esperienze precedenti, per correggermi e fare meglio la volta successiva”, ha detto il regista e protagonista, incontrando la stampa. “50 km all'ora è una storia maschile con tenerezza, credo più matura dei miei altri lavori, sul ritrovarsi di due fratelli, con il peso di un padre appena morto e una madre da anni scomparsa, sempre evocata ma mai vista. Una figura lasciata volutamente misteriosa, per aumentarne il peso, non certo per sminuirlo. Piuttosto che partire dalle montagne al mare in giro per l’Italia, abbiamo avuto l’idea di concentrarsi nelle zone in cui siamo cresciuti, dai 2000 metri in montagna fino alla riviera romagnola. Nel mezzo molti incontri di varia umanità, affidandomi il più possibile ad attori del posto, che rappresentano l’identità di una terra. Un viaggio con motorini modificati, come succedeva negli anni ’90. Più smargiasso se non tamarro quello di Stefano, in linea con il personaggio, più sobrio il mio. Ce l’avevo anche io, ‘il motore’, come si chiamava in Romagna”.

Un incontro con i giornalisti che è stato occasione per qualche finto battibecco ironico fra i due, come fossero appena usciti dal film. Rievocando esperienze personali, come il fratello maggiore con cui fin da piccolo ha condiviso la passione per la comicità e il cinema, per De Luigi, che sintetizza così la differenza fra Emilia e Romagna. “Se prendi la via Emilia da Piacenza, scendi fino all’Adriatico e ti fermi bussando a ogni porta dicendo che hai sete… fino a che ti danno acqua sei in Emilia, quando ti offrono vino sei in Romagna”. Nel film si sono concessi anche una lunga sequenza notturna di ballo, con tanto di “ernia inguinale a cui mi sono operato un mese fa” come conseguenza al ventesimo salto. Il regista lo definisce “un viaggio di formazione fuori tempo massimo, tentativo di recuperare qualcosa cha avrebbero dovuto fare da giovani. Abbiamo scelto, dal look di Stefano alla scelta delle musiche, di renderlo una sorta di film in costume, ma girato oggi, ambientato in uno spazio congelato in cui te li immagini da sedicenni anche vedendo due signori che fanno i cretini su motorini sgangherati”.

Una proposta molto apprezzata da Stefano Accorsi, quella di partecipare al film. “Ho sempre apprezzato la grazia di Fabio, che lo rende empatico anche quando dice parolacce e pensieri ostili. Sono sempre stato un grande fan della scuola milanese della comicità. Sono molto contento della proposta. Mi piace di 50 km all’ora il fatto che unisca commedia umana e libertà, senza sottolineare didascalicamente il passaggio dal drammatico al comico, con uno stesso registro di leggerezza, oltre a una maturità di scrittura che ho subito capito avrebbe regnato anche a livello di realizzazione. Un road movie che mi ha subito emozionato. La dimensione del viaggio è arricchente, basti vedere come sia esplosa di nuovo dopo il covid. Abbiamo poi girato nella nostra Emilia Romagna, anche in posti che non conoscevamo. Mi piace l’aspetto ludico della competizione, il prendersi in giro, un agonismo non cattivo”.