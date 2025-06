40 Secondi: iniziate le riprese del film di Vincenzo Alfieri con Francesco Geghi, Francesco Di Leva e non professionisti

News Cinema

Gira a Roma dal 16 giugno 40 Secondi il regista Vincenzo Alfieri, film ispirato al massacro del giovane capoverdiano Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Nel cast, eccellenze del nostro cinema come Francesco Di Leva, Francesco Gheghi, Enrico Borelli, Sergio Rubini e Maurizio Lombardi.

Da uno dei nostri giovani registi più interessanti, Vincenzo Alfieri, dopo Il Corpo, attualmente top su Prime, arriverà 40 Secondi, le cui riprese sono iniziate a Roma lo scorso 16 giugno, e di cui vi avevamo già parlato per annunciare la presenza nel cast di Francesco Gheghi. Il film è ispirato alla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, il giovane capoverdiano ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020 dopo essere intervenuto per difendere un amico durante una lite. In quaranta secondi, la brutalità dell’aggressione fu tale da provocarne la morte. La vicenda di Willy ha acceso un forte dibattito pubblico sul disagio sociale giovanile e sulla violenza gratuita, portando all’attenzione tematiche urgenti come l’integrazione, il rispetto reciproco e la necessità di valorizzare le seconde generazioni nella società italiana. Diretto e scritto da Vincenzo Alfieri in collaborazione con Giuseppe Stasi, la storia è tratta dal libro "40 secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza" di Federica Angeli, edito da Baldini+Castoldi.

40 Secondi: il cast e la trama

Nel cast, accanto a Francesco Gheghi, fresco vincitore del premio Biraghi ai Nastri d’Argento 2025, ci sono Francesco Di Leva (con cui lavora di nuovo dopo Familia), reduce dalla vittoria ai David di Donatello e al Nastro d'argento, Enrico Borello, Beatrice Puccilli, Sergio Rubini e Maurizio Lombardi. Il regista e la produzione hanno scelto di realizzare un attento street casting per selezionare alcuni dei protagonisti, con l’obiettivo di affiancare attori professionisti a volti nuovi — tra cui Giordano Giansanti e Luca Petrini — e restituire così tutta l’autenticità della storia. Questa la trama del film: "Un litigio per un semplice equivoco si trasforma in un pestaggio di una violenza inaudita ai danni di Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di 21 anni che, in 40 secondi, viene ucciso. Ispirato a una storia vera, il film ripercorre le 24 ore che precedono il tragico evento, in cui si intrecciano incontri casuali, rivalità e tensioni latenti: un viaggio attraverso la banalità del male che indaga la natura umana e i suoi condizionamenti". Prodotto e distribuito da Eagle Pictures, la stessa casa di produzione de Il ragazzo dai pantaloni rosa, campione d’incassi al box office, 40 secondi arriverà nelle sale il 20 novembre. Le riprese si protrarranno per sette settimane e si svolgeranno a Roma e dintorni.