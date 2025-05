40 Acres: il trailer del thriller post-apocalittico coi cannibali

News Cinema

Le prime immagini video di quella che sembra una promettente opera prima presentata al Festival di Toronto qualche mese fa. Ecco trailer e trama di 40 Acres.

Distopia, ovviamente. Siamo in un futuro prossimo dove una qualche strana piaga o malattia ha ucciso tutti gli animali del pianeta, scatendando così una terribile carestia. Il risultato? Che buona parte dei pochi sopravvissuti si sono convertiti al cannibalismo.

Poi c'è una famiglia che vive isolata e il più possibile serena nella sua fattoria, protetta da recinti, fili spinati, telecamere di sorveglianza. Ma proteggersi non è facile, specialmente quando il ragazzo di casa si lascia ammaliare da una coetanea che scorge al di là della rete.

Più o meno questa è la trama di 40 Acres, un thriller post-apocalittico che debutterà il 2 luglio negli Stati Uniti e di cui si è parlato molto bene quando è stato presentato a Toronto lo scorso settembre. Lo ha scritto (con Glenn Taylor e Lora Campbell) e diretto l'esordiente R.T. Thorne, e la protagonista è Danielle Deadwyler, la protagonista di film come Till - Il coraggio di una madre, The Piano Lesson e Carry-On, oltre che dell'imminente The Woman in the Yard.

Il dato interessante è che - stando al titolo, che riprende chiaramente la famosa questione dei "40 acres and a mule" che venivano assegnati come dote agli schiavi liberati dopo la guerra civile americana, e pure stando al cognome, Freeman, della famiglia protagonista della storia - R.T. Thorne sembra aver voluto innestare questioni più ampie sullo scheletro tutto sommato standard del post-apocalittico.

Non ci sono notizie al momento riguardo una distribuzione italiana di questo film, ma vi terremo informati. Ecco il trailer di 40 Acres.

40 Acres: il trailer ufficiale del film