35 anni di Dirty Dancing: il trailer dell'anniversario del film con Patrick Swayze e Jennifer Grey

Il 21 agosto del 1987 debuttava nelle sale americane uno dei film simbolo degli anni Ottanta cinematografici, romanticissimo cult movie che fa ancora presa sulle adolescenti di oggi. Ecco il trailer di Dirty Dancing in occasione del suo 35esimo anniversario.

Il 21 agosto del 1987 debuttava nei cinema americani (e noi in Italia, come sempre, avremmo dovuto attendere ancora qualche mese) un film divenuto un cult pressoché istantaneo per una generazione di ragazzine, e che ancora oggi fa una presa incredibile sulle adolescenti di oggi (parlo per esperienza personale), superando così indenne la prova del tempo.

Il film è Dirty Dancing, il famosissimo film musical-sentimentale diretto da Emile Ardolino che consacrò la stella di Patrick Swayze, protagonista assieme a Jennifer Grey.

Lui era Johnny Castle, maestro di ballo sciupafemmine e un po' ribelle (ma nemmeno troppo) di un villaggio vacanze per ricchi delle Catskills Mountain; lei Baby, quella che "nessuno può mettere in un angolo", timida e non avvenentissima figlia minore di un austero dottore, capace di far invaghire di lei Johnny, provocando clamori e ostilità familiari.

C'era un po' di tutto, dentro a Dirty Dancing: la musica, certo (da "(I've Had) The Time of My Life" di Bill Medley e Jennifer Warnes, a "Be My Baby" delle Ronettes, passando per "She's Like the Wind", canzone scritta e cantata dal poliedrico Swayze), e ovviamente l'amore contrastato, e poi la lotta di classe, coi ballerini proletari contro gli ospiti dell'hotel borghesi, e perfino i temi "sociali", come quelli dell'aborto.

Fatto sta che, trentacinque anni dopo, le quindicenni si sdilinquiscono di fronte alle lezioni di ballo tra Johnny e Baby, col famoso salto che è costato ernie discali e lussazioni a diversi maschi nel corso del tempo, e Dirty Dancing è più amato che mai, e rimane un simbolo indelebile degli anni Ottanta al cinema. Anche dal punto di vista ideologico, se vogliamo, visto che, come sottolinea qualcuno, si tratta di uno dei film che parla di "commercio spacciato per romanticismo", raccontando di come "il manzo squattrinato del villaggio era disposto a mettersi con la turista cessa, se la turista cessa aveva genitori benestanti".

Che siate romantiche e idealiste come la quindicenne di casa mia, o più ciniche e smaliziate come Guia Soncini, questo qui è, per voi, il trailer del 35esimo anniversario di Dirty Dancing.



Dirty Dancing - Balli Proibiti: Il Trailer Ufficiale per il 35esimo anniversario del Film - HD

