33 Noir in Festival: la giuria e gli ospiti, a cominciare da Daniel Pennac, Gabriele Salvatores e Marco Bellocchio

La 33esima edizione del Noir in Festival, che si svolgerà a Milano dal 1 al 7 dicembre, potrà contare su una serie di super ospiti sia letterari che cinematografici. Saranno a Milano Daniel Pennac, Giancarlo De Cataldo, Donato Carrisi, Matilde Gioli, Francesco Montanari, Gabriele Salvatores, Marco Bellocchio.

Ad assegnare il Black Panther Award e gli altri premi della 33esima edizione del Noir in Festival sarà una giuria internazionale composta da tre personalità di spicco del mondo cinematografico. A presiedere il gruppo sarà il regista spagnolo Jaume Balagueró, conosciuto soprattutto per la saga horror cominciata nel 2007 con Rec, a cui è seguito nel 2009 Rec 2 e, nel 2014, Rec 4: Apocalypse. Dopo La settima musa, Balagueró ha realizzato Way Down - Rapina alla banca di Spagna (2021) e, nel 2022, Venus. Al suo fianco ci saranno Veronica Lucchesi, fondatrice e cantante per il progetto La Rappresentante di Lista, e Paul McEvoy, fondatore e co-direttore del FrightFest di Londra, il più grande evento cinematografico di genere del Regno Unito.

A decretare il vincitore del Premio Caligari per il miglior noir dell'anno saranno 80 persone tra studenti IULM e appassionati di cinema. Li guideranno il regista Brando De Sica, la giornalista di Cinecittà News e 8 ½ Nicole Bianchi e Maurizio Di Rienzo, critico cinematografico e direttore artistico dello ShorTS International Film Festival di Trieste.

Gli ospiti illustri del Noir in Festival 2023

La 33esima edizione del Noir in Festival - che è diretta da Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova (delegato IULM) potrà contare su un notevole parterre di ospiti. Protagonista della prima giornata sarà lo scrittore francese Daniel Pennac, destinatario del Premio Raymond Chandler 2023 e autore della celebre saga editoriale di Malaussène. Alle 15:30 lo scrittore sarà nell'Auditorium IULM, alle 17:30 all'Institut Français Milano per introdurre la proiezione di Il paradiso degli orchi di Nicolas Bary, alle ore 18.15 in Feltrinelli Duomo per il firmacopie di Capolinea Malaussène. Infine, alle 19.00, sarà in Casa del Manzoni per la consegna del Raymond Chandler Award. Fra gli ospiti letterari del festival, segnaliamo anche Donato Carrisi, Giancarlo De Cataldo, Marcello Simoni, Ashley Audrain.

Passando al cinema, ci saranno i musicisti e autori di colonne sonore Pivio e Aldo De Scalzi, e il regista Gabriele Salvatores. Ad accompagnare i film del Concorso saranno: il regista Nicola Barnaba e gli interpreti Matilde Gioli e Francesco Montanari per Runner, il regista islandese Oskar Thor Axelsson per Operation Napoleon, il regista Amit Ulman e l'attrice Moria Akons per The City, l'attore belga Arieh Worthalter per Le procès Goldman. Per i film fuori concorso, segnaliamo il rapper Jake La Furia, voce narrante della serie animata Italica Noir, assieme al regista Federico Cadenazzi e allo sceneggiatore Girolamo Lucania. Sono previsti infine il regista lussemburghese Loïc Tanson per The Ashes of Time, il regista Alfonso Bergamo e gli interpreti Paolo Briguglia, Tony Sperandeo, Roberta Giarrusso e Randall Paul per Garbage Man.

Non mancherà Marco Bellocchio, che interverrà durante un convegno dedicato ad Alessandro Manzoni e il noir, con particolare riferimento alla celeberrima Monaca di Monza. Spazio infine ai cinque registi dei titoli finalisti del Premio Caligari 2023.

