TGCom24
Home | Cinema | News | 28 anni dopo, Cillian Murphy parla finalmente del suo ritorno nel sequel: "Ora posso dirlo"
Schede di riferimento
28 Anni Dopo
Anno: 2025
3,9
28 Anni Dopo
Cillian Murphy
Cillian Murphy
News Cinema

28 anni dopo, Cillian Murphy parla finalmente del suo ritorno nel sequel: "Ora posso dirlo"

Cristina Migliaccio
14

Dopo la conferma del regista, arriva anche quella di Cillian Murphy che sarà coinvolto nei prossimi film di 28 anni dopo.

28 anni dopo, Cillian Murphy parla finalmente del suo ritorno nel sequel: "Ora posso dirlo"

Cillian Murphy ha già dato un forte contributo al franchise di 28 giorni dopo, proseguito con 28 settimane dopo e 28 anni dopo. Quest’ultimo capitolo ha raggiunto le sale nel corso del 2025, anticipando una nuova trilogia. A seguire, infatti, il grande schermo proporrà The Bone Temple, inteso come secondo capitolo della nuova trilogia e che riporterà, come già confermato, Cillian Murphy ancora una volta in azione. Il suo Jim, protagonista di 28 giorni dopo, è il grande assente di 28 anni dopo, ma è stato confermato che tornerà in The Bone Temple e l’attore in questione ha finalmente commentato il suo ben gradito ritorno.

28 anni dopo, Cillian Murphy conferma il suo coinvolgimento nei prossimi film

Quando è stato distribuito il primo trailer di 28 anni dopo, il pubblico ha colto un falso indizio quando è apparso un Infetto sullo schermo, la cui estrema somiglianza a Cillian Murphy ha spinto tutti a credere che Jim fosse morto, o meglio fosse stato trasformato in un Infetto. Poco dopo, però, è prontamente arrivata la smentita: quello zombie non era Jim. Jim, in realtà, potrebbe essere ancora vivo, siccome apparirà in The Bone Temple. Ai microfoni di Deadline, Cillian Murphy ha confermato il suo ritorno: “Credo che Danny Boyle lo abbia già confermato, quindi posso dirlo”.

Come già anticipato dal regista, in realtà il suo Jim dovrebbe avere un ruolo più centrale nel terzo film, qualora ottenesse il via libera: “Esatto, quindi affinché ciò accada, ogni singola persona deve andare a vedere Bone Temple”, ha suggerito Murphy, che tra non molto invece sarà di nuovo sullo schermo con The Immortal Man, il film sequel di Peaky Blinders. Non è stata ancora rivelata la trama di The Bone Temple e neppure del possibile terzo film, ma tutto potrebbe tornare a Jamie, il personaggio di Aaron Taylor-Johnson. Dopo quanto accaduto in 28 anni dopo, l’uomo farà di tutto per ritrovare suo figlio Spike ed è possibile che arriverà la sua ora in The Bone Temple, facendo sì che Spike abbia bisogno di un nuovo mentore nel terzo film. E quella scelta potrebbe ricadere proprio su Jim.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
28 Anni Dopo
Anno: 2025
3,9
28 Anni Dopo
Cillian Murphy
Cillian Murphy
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Le bambine, l'infanzia colorata delle sorelle Bertani in concorso al Locarno Film Festival
news Cinema Le bambine, l'infanzia colorata delle sorelle Bertani in concorso al Locarno Film Festival
Cillian Murphy nel trailer italiano ufficiale di Steve, nuovo film targato Netflix
news Cinema Cillian Murphy nel trailer italiano ufficiale di Steve, nuovo film targato Netflix
Un prequel per Weapons? E ne abbiamo davvero bisogno? Tutti i progetti sul piatto di Zach Cregger
news Cinema Un prequel per Weapons? E ne abbiamo davvero bisogno? Tutti i progetti sul piatto di Zach Cregger
Io sono Nessuno 2, intervista a Bob Odenkirk: "Jackie Chan è la mia fonte di ispirazione"
intervista Cinema Io sono Nessuno 2, intervista a Bob Odenkirk: "Jackie Chan è la mia fonte di ispirazione"
The Initiative, Angelina Jolie protagonista dello spy thriller diretto da Doug Liman, regista di Mr & Mrs Smith
news Cinema The Initiative, Angelina Jolie protagonista dello spy thriller diretto da Doug Liman, regista di Mr & Mrs Smith
Io sono nessuno, Bob Odenkirk sul futuro del franchise: la famiglia è la chiave
news Cinema Io sono nessuno, Bob Odenkirk sul futuro del franchise: la famiglia è la chiave
Concorto Film Festival 2025: la XXIV edizione dal 16 al 23 agosto a Pontenure
news Cinema Concorto Film Festival 2025: la XXIV edizione dal 16 al 23 agosto a Pontenure
Il regista cult Richard Stanley scriverà Winnie the Pooh: Sangue e Miele 3
news Cinema Il regista cult Richard Stanley scriverà Winnie the Pooh: Sangue e Miele 3
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Pan - Viaggio sull'isola che non c'è
Letters to Juliet
Harry ti presento Sally
Infiltrato Speciale
Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto
Arac Attack - Mostri a otto zampe
Il Talento di Mr. Ripley
Ghostbusters II
Il Colibrì
Poly
L'Altro Volto della Speranza
Samson - La vera storia di Sansone
Film stasera in TV