28 anni dopo, Cillian Murphy parla finalmente del suo ritorno nel sequel: "Ora posso dirlo"

Dopo la conferma del regista, arriva anche quella di Cillian Murphy che sarà coinvolto nei prossimi film di 28 anni dopo.

Cillian Murphy ha già dato un forte contributo al franchise di 28 giorni dopo, proseguito con 28 settimane dopo e 28 anni dopo. Quest’ultimo capitolo ha raggiunto le sale nel corso del 2025, anticipando una nuova trilogia. A seguire, infatti, il grande schermo proporrà The Bone Temple, inteso come secondo capitolo della nuova trilogia e che riporterà, come già confermato, Cillian Murphy ancora una volta in azione. Il suo Jim, protagonista di 28 giorni dopo, è il grande assente di 28 anni dopo, ma è stato confermato che tornerà in The Bone Temple e l’attore in questione ha finalmente commentato il suo ben gradito ritorno.

28 anni dopo, Cillian Murphy conferma il suo coinvolgimento nei prossimi film

Quando è stato distribuito il primo trailer di 28 anni dopo, il pubblico ha colto un falso indizio quando è apparso un Infetto sullo schermo, la cui estrema somiglianza a Cillian Murphy ha spinto tutti a credere che Jim fosse morto, o meglio fosse stato trasformato in un Infetto. Poco dopo, però, è prontamente arrivata la smentita: quello zombie non era Jim. Jim, in realtà, potrebbe essere ancora vivo, siccome apparirà in The Bone Temple. Ai microfoni di Deadline, Cillian Murphy ha confermato il suo ritorno: “Credo che Danny Boyle lo abbia già confermato, quindi posso dirlo”.