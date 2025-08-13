28 anni dopo, Cillian Murphy parla finalmente del suo ritorno nel sequel: "Ora posso dirlo"
Dopo la conferma del regista, arriva anche quella di Cillian Murphy che sarà coinvolto nei prossimi film di 28 anni dopo.
Cillian Murphy ha già dato un forte contributo al franchise di 28 giorni dopo, proseguito con 28 settimane dopo e 28 anni dopo. Quest’ultimo capitolo ha raggiunto le sale nel corso del 2025, anticipando una nuova trilogia. A seguire, infatti, il grande schermo proporrà The Bone Temple, inteso come secondo capitolo della nuova trilogia e che riporterà, come già confermato, Cillian Murphy ancora una volta in azione. Il suo Jim, protagonista di 28 giorni dopo, è il grande assente di 28 anni dopo, ma è stato confermato che tornerà in The Bone Temple e l’attore in questione ha finalmente commentato il suo ben gradito ritorno.
28 anni dopo, Cillian Murphy conferma il suo coinvolgimento nei prossimi film
Quando è stato distribuito il primo trailer di 28 anni dopo, il pubblico ha colto un falso indizio quando è apparso un Infetto sullo schermo, la cui estrema somiglianza a Cillian Murphy ha spinto tutti a credere che Jim fosse morto, o meglio fosse stato trasformato in un Infetto. Poco dopo, però, è prontamente arrivata la smentita: quello zombie non era Jim. Jim, in realtà, potrebbe essere ancora vivo, siccome apparirà in The Bone Temple. Ai microfoni di Deadline, Cillian Murphy ha confermato il suo ritorno: “Credo che Danny Boyle lo abbia già confermato, quindi posso dirlo”.
Come già anticipato dal regista, in realtà il suo Jim dovrebbe avere un ruolo più centrale nel terzo film, qualora ottenesse il via libera: “Esatto, quindi affinché ciò accada, ogni singola persona deve andare a vedere Bone Temple”, ha suggerito Murphy, che tra non molto invece sarà di nuovo sullo schermo con The Immortal Man, il film sequel di Peaky Blinders. Non è stata ancora rivelata la trama di The Bone Temple e neppure del possibile terzo film, ma tutto potrebbe tornare a Jamie, il personaggio di Aaron Taylor-Johnson. Dopo quanto accaduto in 28 anni dopo, l’uomo farà di tutto per ritrovare suo figlio Spike ed è possibile che arriverà la sua ora in The Bone Temple, facendo sì che Spike abbia bisogno di un nuovo mentore nel terzo film. E quella scelta potrebbe ricadere proprio su Jim.