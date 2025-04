2001 Odissea nello spazio: in arrivo Monolith, un documentario ufficiale sull'influenza del leggendario film di Kubrick

News Cinema

Deadline annuncia Monolith, un documentario sull'impatto di 2001 Odissea nello spazio, coprodotto dalla famiglia e dagli Stanley Kubrick Archive, prodotto da Leonardo DiCaprio e Mike Medavoy e diretto da Steven Riley.

Stanley Kubrick è stato non solo uno dei più grandi registi della storia del cinema, ma anche un pioniere e un inventore. Il suo seminale 2001: Odissea nello spazio, realizzato nel 1968, è ancora oggi uno dei film più analizzati, discussi e studiati e da sempre affascina il pubblico, i registi, critici e gli storici del cinema. Siamo dunque felici di riportare l'annuncio dato per primo da Deadline, ovvero che sull'impatto di questo film seminale è in preparazione un documentario, intitolato Monolith, coprodotto dagli eredi Kubrick e dagli Stanley Kubrick Film Archives. Tra i produttori ci sono Mike Medavoy e Leonardo DiCaprio e il regista designato è Steven Riley, autore del bellissimo documentario del 2021, su Brando, Listen to me Marlon.

Monolith: il documentario su 2001: Odissea nello spazio

Monolith dovrebbe uscire l'anno prossimo e le riprese iniziano questo mese. Il regista Steven Riley parla di 2001 come del "film per antonomasia che ha catturato lo spirito del tempo. Di recente è stato votato al primo posto tra i film di tutti i tempi dai registi di cinema, e per un ottimo motivo. Predice e parla dei drammatici cambiamenti tecnologici e sociali che sperimentiamo oggi". Una dichiarazione ufficiale in merito al documentario dice: "Monolith offre un'esplorazione approfondita delle idee innivative che sono emerse dalla partnership tra Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e i loro collaboratori, molte delle quali hanno dato forma all'era moderna. Il documentario mostrerà lettere personali mai viste prima e scambi tra Kubrick e Clarke, con interviste approfondite a precursori e autori del cambiamento contemporanei, in diverse discipline, che hanno preso in prima persona ispirazione dal film per creare il mondo in cui viviamo oggi".