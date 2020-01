1917: Chi è George MacKay, il sorprendente protagonista del film

News Cinema

Il giovane britannico corre all'impazzata per portare a termine la sua missione e per farsi conoscere dal cinema mondiale.

Lo vediamo per la prima volta seduto sull’erba, con gli occhi chiusi e la schiena poggiata a un albero. Una vista bucolica e serena, ma siamo nel pieno della Prima guerra mondiale, e George MacKay, diventato William Schofield nel film 1917 di Sam Mendes, viene riportato alla realtà dal suo commilitone Tom Blake (Dean-Charles Chapman), che lo vuole come compagno in una missione che li vedrà impegnati in una corsa contro il tempo, attraversando anche le linee nemiche, per portare a destinazione un cruciale messaggio. Una prestazione lodata da tutti, fisicamente estenuante, che ha contribuito a consolidare le possibilità di ben figurare gli Oscar di 1917, che non è solo un prodigio di tecnica.

Da dove viene George MacKay?

MacKay nasce a Londra nel marzo 1992, figlio di una costumista e di un tecnico luci teatrali australiano. È stato presto notato da un cacciatore di talenti mentre a 10 anni frequentava una scuola privata londinese, la Harrodian School, che gli procurò la prima importante audizione, per un ruolo nella versione di P.J. Hogan di Peter Pan. Un laboratorio di recitazione, prima di godersi il primo ruolo al cinema, quello di uno dei bambini sperduti, Curly. Di seguito arrivano piccole apparizioni in prodotti televisivi per la BBC, prima di ottenere il ruolo di Riccio ne Il re dei ladri, adattamento del romanzo omonimo di Cornelia Furke.

I primi ruoli e riconoscimenti

Il cinema è ormai la sua scuola, come conferma la partecipazione a due film, seppur minori, come Defiance di Edward Zwick e Ragazzi miei di Scott Hicks (Shine), per cui ottenne una candidatura ai British Independent Film Awards. La grande occasione però, dopo essersi dedicato alla sua formazione e a film britannici raramente usciti dai confini, a parte Captain Fantastic, arriva proprio con 1917 e la scelta di Sam Mendes di averlo come suo protagonista. Più o meno nello stesso periodo viene selezionato per il ruolo di protagonista, Ned Kelly, in The Kelly Gang di Justin Kurzel, presentato allo scorso Torino Film Festival.

Per il film di Mendes sono già arrivati riconoscimenti personali, come la candidatura ai London Film Critics’ Circle Award come British Actor of the Year e ai Satellite Award come miglior attore. A questo punto è il momento di vederlo in azione, e ascoltarlo, in questo video su George Mackay e 1917, che vi presentiamo.