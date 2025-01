10 giorni con i suoi, mentre i figli crescono: intervista con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini

News Cinema

La famiglia Rovelli continua fra alti e bassi a convivere con qualche incomprensione e litigio mentre i figli crescono. 10 giorni con i suoi è il terzo capitolo di una serie family di successo degli ultimi anni, ce ne parlano il regista Alessandro Genovesi insieme ai protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini in una video intervista.

Il successo di due film chiama un terzo capitolo, per una saga family piuttosto inedita dalle nostre parti. Dopo 10 giorni senza mamma e 10 giorni con Babbo Natale, ecco 10 giorni con i suoi, in sala per Medusa, scritto da Giovanni Bognetti e Alessandro Genovesi, che torna anche dietro la macchina presa.

Storie di famiglia e portate avanti con garbo, fra comicità fisica, in cui è maestro il protagonista Fabio De Luigi, e qualche incursione in temi in cui tutti possiamo identificarci come i figli che crescono troppo presto, l'amore che dopo anni rischia di trasformarsi e in generale la composita lotta quotidiana per mantenere attiva e vivace un nucleo familiare. Valentina Lodovini ha una novità da annunciare a tutti, mentre tutti stanno partendo per conoscere i genitori del fidanzato della maggiore, Camilla (Angelica Elli), che vuole andare a convivere e iscriversi all'università al sole della Puglia.

Ed eccolo allora, in 10 giorni con i suoi, il classico momento dell'incontro fra "i tuoi e i suoi", con le nuove entrate Dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua nei panni della coppia di calorosi pugliesi padroni di casa in masseria.

Abbiamo parlato del film con il regista, Alessandro Genovesi, e i protagonisti, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, in questa video intervista.