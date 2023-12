Wish, Gaia, Amadeus e Michele Riondino: "Un modo moderno di avere a che fare con i sogni e i desideri"

Interviste Cinema

Wish, il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios, sarà al cinema dal 21 dicembre: ecco la nostra intervista video a tre delle voci italiane, Gaia, Michele Riondino e Amadeus. Con loro abbiamo discusso del tema del film.

Dal 21 dicembre sarà nei cinema italiani Wish, ultimo lavoro dei Walt Disney Animation Studios, celebrazione orgogliosamente fiabesca di 100 anni della casa di Walt: una protagonista che rivendica il proprio sogno, doppiata nella versione italiana da Gaia, contro un Re che confisca i sogni altrui tramite magia (voce italiana di Michele Riondino). Tra loro, una capra che acquista magicamente il dono della parola, con la voce nostrana di Amadeus. Abbiamo chiesto a Riondino, Gaia e Amadeus quanto possa essere difficile lasciare che le persone amate seguano i propri sogni, anche a rischio di soffrire.



Wish: La nostra intervista ai doppiatori italiani del Film Disney Amadeus, Gaia e Michele Riondino - HD

Wish, il 62° film del canone dei Walt Disney Animation Studios