Jeff Koons. Un ritratto privato: la nostra intervista al regista Pappi Corsicato alla Festa del cinema di Roma

Al cinema dal 23 al 25 ottobre arriva Jeff Koons. Un ritratto privato, il nuovo documentario di Pappi Corsicato su uno degli artisti contemporanei di maggior successo mondiale. Noi abbiamo intervistato il regista alla Festa del cinema di Roma, dove il film è stato presentato in anteprima.

Tra i film presentati alla Festa del cinema di Roma, quest'anno, c'è anche il documentario di Pappi Corsicato, Jeff Koons. Un ritratto privato, che arriva al cinema per tre giorni dal 23 al 25 ottobre. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo e adesso vi presentiamo la nostra video intervista al regista, con cui ci siamo tolti qualche curiosità sul making of di questo notevole film, dedicato ad uno degli artisti contemporanei di maggior successo mondiale, di cui Corsicato riesce ad offrire un ritratto completo, come è solito fare, sia nei suoi aspetti creativi che in quelli più intimi e personali.

Pappi Corsicato e l'arte

Per una serie di circostanze che non interessano i lettori, abbiamo conosciuto Pappi Corsicato sul set dei suoi primi film, Libera, I buchi neri, Chimera... e abbiamo sempre apprezzato il suo sguardo pop, intenso, brillante, molto napoletano e sbrigativamente paragonato a quello di Almodòvar, a cui in parte somiglia e con cui in un certo senso tutto è cominciato (sul set di Légami). Ma anche se Corsicato è tuttora attivo nelle opere di finzione (prossimamente arriverà su Netflix la serie Inganno, remake dell'originale Deception), una parte consistente della sua carriera l'ha dedicata ai documentari sull'arte e sugli artisti, che da sempre coltiva con passione e che l'hanno reso noto in tutto il mondo. Sono molti, una cinquantina, i ritratti che ha dedicato ai creatori d'arte contemporanea e al loro lavoro, sotto forma di cortometraggi e lungometraggi, iniziando nel 1995 con le riprese del montaggio de La montagna di sale di Mimmo Paladino (a cui dedicherà altri lavori), ai documentari su Rauschenberg, Richard Serra, Ettore Spalletti, fino al bellissimo lungometraggio L'arte viva di Julian Schnabel e a questo suo nuovo Jeff Koons. Un ritratto privato, di cui vi riproponiamo il trailer.