Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi caccia Rosario dal trono dopo le rivelazioni di Lucia

Oggi, martedì 16 settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show. Ecco le anticipazioni.

Quest’oggi si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, stando alle anticipazioni diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, il pubblico potrà assistere a un vero e proprio terremoto televisivo. Per la prima volta, infatti, Maria De Filippi si è trovata a dover interrompere un trono appena iniziato, davanti a uno studio attonito e sorpreso.

Uomini e Donne, Rosario Guglielmi costretto a lasciare subito il trono dopo l'intervento dell'ex fidanzata Lucia

La puntata è partita con un ingresso a sorpresa: in studio è arrivato Filippo Bisciglia, volto di Temptation Island, per introdurre un momento speciale legato al reality dei sentimenti. Subito dopo è entrato Rosario Guglielmi, protagonista dell’ultima edizione, che nello speciale andato in onda solo ieri sera era stato proclamato nuovo tronista.

Tuttavia, il suo percorso è durato appena due minuti: un record mai visto nella storia del programma. Il motivo? L’ingresso della sua ex fidanzata, Lucia Ilardo. La ragazza, con passo incerto e addirittura inciampando sulla passerella, ha fatto il suo ingresso in studio per poi sedersi al centro e raccontare davanti a tutti di aver avuto rapporti intimi con Rosario solo pochi giorni fa. Una rivelazione che ha spiazzato Maria De Filippi, rimasta davvero sorpresa dalle sue parole.

Lucia ha spiegato che l’incontro sarebbe avvenuto quando era andata a casa di Rosario per riprendere alcune sue cose. “Abbiamo avuto rapporti”, ha dichiarato senza esitazioni, raccontando l’episodio nei minimi dettagli. Maria, a quel punto, ha interrotto la situazione con fermezza: “Non mi sembra il caso che questo trono inizi”, ha detto, decidendo di mettere fine all’avventura di Rosario ancora prima che potesse cominciare.

Secondo quanto rivelato in esclusiva, pare che la produzione avesse anche proposto a Lucia di scendere come corteggiatrice per Rosario, ma lui avrebbe rifiutato. Un rifiuto che, stando alle ricostruzioni, potrebbe aver spinto la ragazza a svelare tutto in studio come una sorta di “vendetta”.

Tina Cipollari non ha perso l’occasione per intervenire, attaccando ironicamente Rosario e ricordandogli i suoi tentennamenti già mostrati nello speciale della sera precedente, quando aveva esitato ad accettare il trono. Il ragazzo, visibilmente provato e con un volto segnato, ha ascoltato in silenzio, poi ha salutato ed è uscito dallo studio.

Ma il trono classico non si è fermato qui. Cristiana Anania ha avuto un acceso confronto con Jakub, al centro studio, rimproverandolo per una storia pubblicata su Instagram e ribadendo i dubbi già espressi in passato: “Non riesco a fidarmi totalmente di lui”, ha sottolineato la tronista. Spazio anche a Flavio Ubirti, che ha portato in esterna una nuova corteggiatrice, Nicole, senza però procedere ad eliminazioni

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

Per quanto riguarda il trono over, Mario Lenti ha proseguito la conoscenza con Magda, mentre Alessio Pili Stella ha incontrato due nuove dame ma ha deciso di non tenerle. Guido Ricci è invece uscito con Federica, una new entry con cui ha mostrato una buona sintonia. Momento di forte emozione per Gemma Galgani, che ha pianto in studio per Mario, ricordando quanto accaduto nella precedente registrazione. Un pianto che ha scatenato la solita Tina Cipollari, pronta a prenderla in giro portando un rotolone di scottex per asciugare le lacrime. Intanto, Federico Mastrostefano sta continuando a gonfie vele la sua conoscenza con Agnese De Pasquale, mentre Rosanna Siino si conferma sempre più presente nelle dinamiche del parterre.

