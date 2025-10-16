TGCom24
Uomini e Donne, ex corteggiatore di Cristiana Anania rivela: "Pensavo fosse più matura e coerente"

Irene Sangermano

Lorenzo Di Bari, ex corteggiatore di Cristiana Anania, a ruota libera sulla tronista di Uomini e Donne. Ecco cosa ha svelato.

Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne e il pubblico ha avuto una generale buona impressione della giovane siciliana. Lorenzo Di Bari, corteggiatore eliminato da lei proprio nelle ultime puntate, ha un’opinione ben diversa: ecco cosa ha svelato.

Uomini e Donne, Cristiana Anania sta mentendo?

Maria De Filippi ha deciso di puntare su Cristiana Anania come nuovo volto del trono classico di Uomini e Donne. La giovane tronista siciliana, una ragazza bellissima e piena di valori, ha iniziato in modo agitato e impacciato il suo percorso ma ora, puntata dopo puntata, sembra aver preso sempre più consapevolezza sulla direzione da adottare per riuscire a trovare l’amore nello studio del dating show di Maria De Filippi. Cristiana si è concentrata sulla conoscenza di Jakub Bakkour, ex tentatore di Temptation Island che l’ha molto colpita.

Le Anticipazioni, tuttavia, ci hanno rivelato che il corteggiatore sceglierà di eliminarsi, stanco dei tira e molla con la tronista, e che lei non gli correrà dietro per fermarlo. Ma non è tutto. Sara Gaudenzi farà richiamare Jakub che accetterà di corteggiare la nuova tronista, confermando così i dubbi di Anania che sin da subito ha ammesso di non tollerare che i suoi pretendenti si dividano tra lei e la collega.

In tutto ciò, Cristiana è stata criticata anche in studio per la sua reazione e alle lamentele si aggiunge Lorenzo Di Bari, ex corteggiatore della siciliana, che ha svelato a Casa Lollo che lei sarebbe molto diversa da come appare in puntata. Secondo il ragazzo, infatti, Cristiana vorrebbe dare l’impressione di essere una persona schiva ma la realtà, lontano dallo studio, sarebbe ben altra.

Uomini e Donne, Lorenzo critica la tronista Cristiana

Secondo Lorenzo Di Bari, ex corteggiatore di Uomini e Donne, la tronista Cristiana Anania starebbe fingendo in studio, mostrandosi per come realmente non è. Il ragazzo le ha anche criticato la scelta di concentrarsi su Jakub Bakkour, dal momento che secondo lui il corteggiatore non sarebbe assolutamente interessato a lei e non sarebbe neppure sincero. Lorenzo, inoltre, ha ammesso di essere rimasto spiazzato dalla scelta della giovane siciliana di eliminarlo a causa della loro discussione.

“Non mi aspettavo che reagisse così. Pensavo fosse più matura e coerente, invece mi ha spiazzato”.

Ha raccontato Lorenzo durante l’intervista. C’è da dire che sul web ci sono pareri molto discordanti su Cristiana. Da una parte, infatti, c’è chi sta apprezzando il suo percorso pur notando qualche incoerenza, riconducibile alla giovanissima età della tronista. Dall’altra parte, invece, alcuni spettatori non credono nella sua buona fede e pensano che sia esclusivamente interessata alle telecamere per crearsi una certa popolarità poi sui social.

