Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Sara Gaudenzi soffia un corteggiatore a Cristiana Anania

Irene Sangermano

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, che ci riservano un clamoroso colpo di scena per il trono classico.

Ieri, martedì 14 ottobre 2025, si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Scopriamo insieme le Anticipazioni sul trono classico e il trono over, per le puntate del dating show di Maria De Filippi presto in onda su Canale 5.

Si sono tenute ieri, martedì 14 ottobre 2025, le nuove registrazioni di Uomini e Donne e non sono mancati i colpi di scena, soprattutto per i protagonisti del trono classico. Le Anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, infatti, ci rivelano che Jakub Bakkour è stato richiamato in studio. Il corteggiatore si è eliminato nel corso della registrazione precedente e Cristiana Anania ha scelto di non corrergli dietro, lasciandolo andare via.

Scopriamo che Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne, l’ha fatto richiamare perché interessata a conoscerlo e lui accetta immediatamente di rimanere nel programma per corteggiarla. Una scelta che ha sollevato non poche polemiche e potrebbe creare un po’ di sana competizione nelle due troniste. Non si è parlato di Flavio Ubirti e delle sue corteggiatrici, la registrazione è poi continuata con i protagonisti del trono over del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne Anticipazioni: Federico esce con Agnese

Passiamo alle Anticipazioni del trono over di Uomini e Donne, partendo da Gemma Galgani. La dama torinese non si arrende per nulla al mondo e torna ad attaccare ferocemente Mario Lenti il quale, dopo una lunga discussione al centro dello studio, confessa apertamente di non volere con lei neppure un rapporto di amicizia, dato che Gemma non è lineare nel suo pensiero e passa dal lodarlo all’attaccarlo di giorno in giorno.

Tocca poi a Federico Mastrostefano che è uscito con Agnese De Pasquale, tornando indietro sulla decisione di chiudere questa conoscenza presa nelle puntate precedenti. Federico, stando alle Anticipazioni, avrebbe rivelato di essere preso circa al 75% da questo rapporto. Si passa poi alla sfilata femminile, la prima di questa edizione del programma di Canale 5, ed è vinta proprio da Agnese.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
