Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Maria De Filippi furiosa, torna Sabrina Zago

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, che si sono tenute il 20 ottobre 2025, e cosa è successo ai protagonisti del trono over e del trono classico. Maria De Filippi perde la pazienza, torna Sabrina Zago mentre il tronista Flavio Ubirti bacia una corteggiatrice.

Uomini e Donne Anticipazioni nuove registrazioni

Ieri, lunedì 20 ottobre 2025, si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne ma cosa è successo nello studio del dating show di Canale 5? Le Anticipazioni, diffuse da Lorenzo Pugnaloni, ci rivelano che le nuove puntate vedranno protagonista Mario Lenti che ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Cinzia Paolini. La dama sta conoscendo anche Paolo ma anche Rocco ha cercato nuovamente Cinzia dopo le loro ultime discussioni.

Si crea così un gran caos nello studio e Maria De Filippi perderà la pazienza, dal momento che nessuno di loro è chiaro, e così li caccia dal centro dello studio. Cinzia, nel frattempo, rende a Rocco l’abito che lui le aveva regalato. Passiamo a Magda e Sebastiano Mignosa che discutono perché il cavaliere ha deciso di far scendere una dama che vorrebbe conoscerlo. Poi arriva il colpo di scena. Sabrina Zago e Nicola, innamoratissimi fino a poche settimane fa, si sono lasciati e lei è tornata nel parterre femminile del trono over alla ricerca dell’amore. Non mancheranno, ovviamente, le polemiche.

Uomini e Donne Anticipazioni trono classico

Mentre tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne si scateneranno polemiche e caos, che porteranno anche Maria De Filippi a perdere la pazienza, scopriamo cosa accadrà ai protagonisti del trono classico. Le Anticipazioni delle nuove registrazioni ci rivelano che Flavio Ubirti ha portato in esterna Martina Cardamone, trascorrendo qualche ora insieme al mare.

Tra loro si creerà una bella chimica che porterà ad un bacio appassionato. Flavio è uscito anche con Angela, una nuova corteggiatrice, che ha organizzato per lui un’esterna molto particolare ma tra loro non succede nulla. Denise, nel frattempo, si è eliminata mentre non si è parlato delle troniste Sara Gaudenzi e Cristiana Anania.

