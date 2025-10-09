TGCom24
Uomini e Donne, Sabrina Zago e Nicola: la love story continua anche lontano dalle telecamere

Irene Sangermano

Sabrina Zago ha lasciato Uomini e Donne con Nicola. Ma come procede tra loro?

Grazie alle Anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che Sabrina Zago lascerà il programma di Canale 5 con Nicola. Ma come procede la loro love story? A darci qualche indizio è la dama su Instagram attraverso il primo selfie di coppia.

Uomini e Donne, Sabrina esce con Nicola

Sabrina Zago è una delle grandi protagoniste del trono over di Uomini e Donne con i suoi amori finiti sempre in modo drammatico. La dama bionda ha fatto molto discutere lo scorso anno, quando è rimasta scottata dalla fine della sua frequentazione con Giuseppe Molonia, il quale ha avuto un colpo di fulmine per Rosanna Siino. Sabrina non ha nascosto l’amarezza e ha pianto per lui in studio, ha poi provato a conoscere Guido Ricci ma anche con il cavaliere è finita male, dato che lui le ha preferito Gloria Nicoletti. Insomma, Sabrina sembra essere davvero tanto sfortunata in amore ma questo anno è tornata a Uomini e Donne con un nuovo spirito.

La dama, sin dalle prime conoscenze, infatti, ha ammesso di volerci andare con i piedi di piombo e di non volersi lasciar trasportare dalle emozioni senza prima ragionare sulla situazione a mente lucida. Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato che Sabrina lascerà il programma con Nicola, avendo trovato nel cavaliere un uomo pronto a supportarla e conoscerla anche lontano dalle telecamere. Ma come sta andando la relazione tra loro? Sebbene in pochi scommettono su di lei visti i precedenti, Zago appare molto serena al fianco di Nicola e lo documenta attraverso uno scatto pubblicato su Instagram.

Uomini e Donne, Sabrina e Nicola innamorati

Come procede la love story tra Sabrina Zago e Nicola dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne? A comunicarcelo sono proprio i diretti interessati. Sabrina e Nicola, infatti, hanno pubblicato nelle loro Ig Stories uno scatto di coppia al mare, un selfie tenerissimo, accompagnato dalla canzone “Arrivi tu” di Alessandra Amoroso.

Insomma, la storia d’amore è davvero molto intensa e sta tenendo felice Sabrina. I fan del dating show di Maria De Filippi fanno il tifo per lei, dato che solitamente è sempre tanto sfortunata in amore. Chissà se tra qualche mese vedremo di nuovo Sabrina e Nicola a Uomini e Donne per commentare l’andamento della loro relazione, oppure Zago tornerà da sola anche questa volta.

Irene Sangermano
