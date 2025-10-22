Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Agnese De Pasquale vuole andare via, Sara e Marco fanno pace

News VIP

Ecco le Anticipazioni sulle nuove registrazioni di Uomini e Donne che si sono tenute martedì 21 ottobre 2025. Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti del trono classico e del Trono over.

Si sono tenute ieri, martedì 21 ottobre 2025, le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Ecco le Anticipazioni sul trono classico e il trono over, per le puntate del dating show di Maria De Filippi che vedremo presto su Canale 5.

Uomini e Donne Anticipazioni nuove registrazioni

Ieri, martedì 21 ottobre 2025, si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne negli studi Elios. Grazie alle Anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi scopriamo cosa accadrà ai protagonisti del dating show di Maria De Filippi, partendo dal trono over. Agnese De Pasquale, in lacrime nell’ultima registrazione, ha deciso di uscire con Federico Mastrostefano e con un altro Federico del parterre maschile. La dama ha baciato entrambi ma alla fine si dichiara per Mastrostefano.

Il cavaliere, tuttavia, ha confermato di non essere ancora preso da Agnese al cento per centro e lei si indispettisce, dichiarando di voler chiudere per sempre e lasciando lo studio. Entrambi i Federico le corrono dietro le quinte e alla fine lei torna in studio, ma sembra convinta di voler lasciare Uomini e Donne. Passiamo a Sabrina Zago, tornata nel programma dopo la fine della conoscenza con Nicola, che è uscita con Paolo, nuovo cavaliere del trono over. A questo punto prende parola Marina che fa una sceneggiata al cavaliere, dato che Paolo avrebbe dovuto uscire con lei a cena e ha disdetto all’ultimo momento proprio per uscire con Sabrina.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sara e Marco fanno pace

Passiamo alle Anticipazioni di Uomini e Donne per quello che riguarda i protagonisti del trono classico. Sara Gaudenzi ha portato in esterna Marco Veneselli e si percepisce che tra loro c’è una grande chimica, tanto che lei ammette di esserne attratta anche a livello fisico oltre che mentale. È stato Marco a chiedere di rivedere Sara per un chiarimento dopo la puntata e, durante la loro esterna, lei ha ammesso che l’ultima volta l’avrebbe baciato. Lui, tuttavia, ha confessato di non sentirsi pronto e la questione è stata molto commentata in studio.

Gaudenzi è uscita anche con Jakub Bakkour. La tronista Cristiana Anania, invece, è andata a riprendere il corteggiatore Federico che aveva deciso di eliminarsi. I due si confrontano duramente in esterna e alla fine Federico decide di tornare per corteggiarla.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.