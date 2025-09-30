Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Agnese De Pasquale in lacrime, Flavio esce dallo studio

News VIP

Ecco le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Gemma piange per Mario mentre Agnese De Pasquale si abbandona alla tristezza, lite tra due dame del trono over.

Si sono tenute ieri, lunedì 29 settembre 2025, le nuove registrazioni di Uomini e Donne e non sono mancati i colpi di scena. Scopriamo insieme le Anticipazioni complete su protagonisti del trono over e del trono classico.

Uomini e Donne Anticipazioni nuove registrazioni

Continuano le registrazioni di Uomini e Donne e arrivano le Anticipazioni firmate Lorenzo Pugnaloni su quelle che si sono tenute ieri, lunedì 29 settembre 2025, e che vedremo presto su Canale 5. Partiamo da Gemma Galgani che stava frequentando, tra alti e bassi, Mario Lenti fino a quando lui ha ammesso di non essere interessato alla dama torinese al punto di continuare questa conoscenza. Gemma si lascerà andare a lacrime amare al centro dello studio, ammettendo di non riuscire ad accettare che Mario non sia interessato a lei, che invece vorrebbe continuare a frequentarlo. Ma Gemma, ringraziata sui social da Martina De Ioannon per il suo dolce gesto, non sarà l’unica a lasciarsi andare alle lacrime.

Anche Agnese De Pasquale, infatti, scoppierà a piangere quando Federico Mastrostefano annuncerà la sua intenzione di chiudere la conoscenza e dedicarsi esclusivamente a Francesca. La dama non reggerà il colpo inaspettato e si lascerà andare alle forti emozioni, stupendo tutti quanti per questa sua reazione. Passiamo poi ad una lite che ci terrà con gli occhi incollati allo schermo. Marina è uscita con Arcangelo e Isabella attacca ferocemente la dama. Esploderà uno sconto furioso tra loro con Isabella che dà della “pazza” a Marina accusandola di urlare sempre in studio.

Uomini e Donne Anticipazioni trono classico

Dopo aver scoperto le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne che riguardano i protagonisti del trono over, passiamo a quelli del trono classico. Flavio Ubirti è uscito in esterna con Nicole Belloni ma la loro esterna non viene fatta vedere in studio come di consueto. Nel parterre delle corteggiatrici mancano Martina e Denise, che non si sono presentate in puntata e questo fa infuriare Flavio. Il tronista lascia lo studio pronto a raggiungerle per un chiarimento faccia a faccia, ammettendo di essere molto deluso da questo comportamento: avrebbe preferito che Martina e Denise si presentassero per comunicargli la decisione di eliminarsi.

La tronista Sara Gaudenzi conosce nuovi corteggiatori che scendo in studio per lei ed esce con Marco, mentre manca Jakub ma non è chiaro se lo abbia eliminato o meno. Infine, passiamo alla tronista Cristiana Anania che è uscita in esterna con Ernesto, poi discute con Federico che se ne va perché ci è rimasto male non essendo portato fuori dalla siciliana. Lei, nonostante le critiche, lo segue per parlare e convincerlo a rimanere.

