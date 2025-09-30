TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Agnese De Pasquale in lacrime, Flavio esce dallo studio
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Agnese De Pasquale in lacrime, Flavio esce dallo studio

Irene Sangermano

Ecco le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Gemma piange per Mario mentre Agnese De Pasquale si abbandona alla tristezza, lite tra due dame del trono over.

Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Agnese De Pasquale in lacrime, Flavio esce dallo studio

Si sono tenute ieri, lunedì 29 settembre 2025, le nuove registrazioni di Uomini e Donne e non sono mancati i colpi di scena. Scopriamo insieme le Anticipazioni complete su protagonisti del trono over e del trono classico.

Uomini e Donne Anticipazioni nuove registrazioni

Continuano le registrazioni di Uomini e Donne e arrivano le Anticipazioni firmate Lorenzo Pugnaloni su quelle che si sono tenute ieri, lunedì 29 settembre 2025, e che vedremo presto su Canale 5. Partiamo da Gemma Galgani che stava frequentando, tra alti e bassi, Mario Lenti fino a quando lui ha ammesso di non essere interessato alla dama torinese al punto di continuare questa conoscenza. Gemma si lascerà andare a lacrime amare al centro dello studio, ammettendo di non riuscire ad accettare che Mario non sia interessato a lei, che invece vorrebbe continuare a frequentarlo. Ma Gemma, ringraziata sui social da Martina De Ioannon per il suo dolce gesto, non sarà l’unica a lasciarsi andare alle lacrime.

Anche Agnese De Pasquale, infatti, scoppierà a piangere quando Federico Mastrostefano annuncerà la sua intenzione di chiudere la conoscenza e dedicarsi esclusivamente a Francesca. La dama non reggerà il colpo inaspettato e si lascerà andare alle forti emozioni, stupendo tutti quanti per questa sua reazione. Passiamo poi ad una lite che ci terrà con gli occhi incollati allo schermo. Marina è uscita con Arcangelo e Isabella attacca ferocemente la dama. Esploderà uno sconto furioso tra loro con Isabella che dà della “pazza” a Marina accusandola di urlare sempre in studio.

Uomini e Donne Anticipazioni trono classico

Dopo aver scoperto le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne che riguardano i protagonisti del trono over, passiamo a quelli del trono classico. Flavio Ubirti è uscito in esterna con Nicole Belloni ma la loro esterna non viene fatta vedere in studio come di consueto. Nel parterre delle corteggiatrici mancano Martina e Denise, che non si sono presentate in puntata e questo fa infuriare Flavio. Il tronista lascia lo studio pronto a raggiungerle per un chiarimento faccia a faccia, ammettendo di essere molto deluso da questo comportamento: avrebbe preferito che Martina e Denise si presentassero per comunicargli la decisione di eliminarsi.

La tronista Sara Gaudenzi conosce nuovi corteggiatori che scendo in studio per lei ed esce con Marco, mentre manca Jakub ma non è chiaro se lo abbia eliminato o meno. Infine, passiamo alla tronista Cristiana Anania che è uscita in esterna con Ernesto, poi discute con Federico che se ne va perché ci è rimasto male non essendo portato fuori dalla siciliana. Lei, nonostante le critiche, lo segue per parlare e convincerlo a rimanere.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello: la prima lite scoppia per… una cipolla, scintille tra Grazia, Donatella e Giulia
news VIP Grande Fratello: la prima lite scoppia per… una cipolla, scintille tra Grazia, Donatella e Giulia
La Promessa Anticipazioni 1° ottobre 2025: Cruz inviperita contro Alonso, è guerra tra i marchesi!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 1° ottobre 2025: Cruz inviperita contro Alonso, è guerra tra i marchesi!
Grande Fratello, Cristina Plevani rivela: "Sarò sempre me stessa e senza filtri. Attendo scintille, attriti e flirt"
news VIP Grande Fratello, Cristina Plevani rivela: "Sarò sempre me stessa e senza filtri. Attendo scintille, attriti e flirt"
La forza di una donna Anticipazioni 1° ottobre 2025: Sarp in preda al panico! Ecco perché...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 1° ottobre 2025: Sarp in preda al panico! Ecco perché...
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025: arriva Johnny, il cugino di Delia che turba Irene
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025: arriva Johnny, il cugino di Delia che turba Irene
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 1° ottobre 2025: Marcello e Rosa pericolosamente vicini e qualcuno li spia!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 1° ottobre 2025: Marcello e Rosa pericolosamente vicini e qualcuno li spia!
Sanremo 2026, Carlo Conti svela quando annuncerà i Big e i titoli delle Canzoni
news VIP Sanremo 2026, Carlo Conti svela quando annuncerà i Big e i titoli delle Canzoni
Domenica In, Teo Mammuccari già ridimensionato in puntata? Sparisce il Tabellone
news VIP Domenica In, Teo Mammuccari già ridimensionato in puntata? Sparisce il Tabellone
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV