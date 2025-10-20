Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 20 al 27 ottobre 2025: arriva il primo bacio per la tronista Cristiana

News VIP

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 20 al 27 ottobre 2025 su Canale 5. Ecco cosa accadrà nel trono over e nel trono classico.

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne in onda questa settimana? Le Anticipazioni delle puntate del dating show di Maria De Filippi in onda dal 20 al 27 ottobre 2025 su Canale 5 ci rivelano che per la tronista Cristiana Anania arriverà il primo bacio mentre Flavio Ubirti scopre che Martina e Denise non si sono presentate in studio.

Uomini e Donne Anticipazioni dal 20 al 27 ottobre 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 20 al 27 ottobre 2025 su Canale 5, partendo dal trono classico che ci regalerà diversi colpi di scena. La tronista Cristiana Anania, ad un mese circa dall’inizio del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, ha fatto capire di avere un debole per il corteggiatore Jakub Bakkour, ex tentatore di Temptation Island, e infatti arriverà per loro il primo bacio al termine di un’esterna molto romantica.

Dopo le ultime puntate segnate da diverse discussioni, Cristiana e Jakub vivranno un momento intenso e dolce ma ovviamente non tutti vedranno di buon occhio questo bacio, soprattutto i corteggiatori della bella tronista siciliana che si scaglieranno contro di lei, furiosi. Insomma, sembra che tra Cristiana e Jakub stia nascendo qualcosa di intenso ma attenzione, le Anticipazioni delle registrazioni ci rivelano che il corteggiatore farà una scelta totalmente diverse nelle puntate presto in onda su Canale 5, lasciando tutti sbigottiti.

Uomini e Donne, Flavio rimane solo!

Continuiamo con le Anticipazioni settimanali di Uomini e Donne per le puntate del dating show in onda su Canale 5 dal 20 al 27 ottobre 2025. Mentre Cristiana Anania, sulla quale un ex corteggiatore ha sparata a zero, dovrà giustificare il bacio con il corteggiatore Jakub Bakkour agli altri ragazzi che la corteggiano e che sono rimasti molto male nel vedere questa romantica esterna, Flavio Ubirti avrà una sorpresa amara sorpresa.

Il tronista di Uomini e Donne, infatti, entra in studio e scopre che Martina e Denise hanno deciso di non presentarsi in puntata. Rimasto solo con Nicole, Flavio annuncia immediatamente la sua intenzione di parlare con le altre due corteggiatrici per chiarire e convincerle a tornare a corteggiarlo. Ma ci riuscirà? Flavio non ha ancora dimostrato il suo carattere, sempre remissivo e molto confuso sul suo percorso, il pubblico non sta apprezzando il toscano che, seppur educato e bellissimo, è un “bello che non balla”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.