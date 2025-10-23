Uomini e Donne, Agnese De Pasquale ''si struscia pubblicamente'' con un misterioso uomo!

News VIP

Nuova segnalazione piccante su Agnese De Pasquale, pizzicata in compagnia di un misterioso uomo: che sia un nuovo cavaliere di Uomini e Donne?

Nuova indiscrezione su Agnese De Pasquale, protagonista del trono over di Uomini e Donne. La dama, mentre le Anticipazioni ci rivelano che sta frequentando Federico Mastrostefano, è stata pizzicata in un locale in atteggiamenti intimi con un uomo misterioso. Chi sarà?

Uomini e Donne, Agnese si scatena con un uomo misterioso

Grazie al suo carattere focoso e alla polemica facile, Agnese De Pasquale è diventata una delle protagoniste principali del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. Nel corso di questa stagione del dating show di Canale 5, Agnese è rimasta particolarmente colpita da Federico Mastrostefano ma il cavaliere ha dimostrato più volte di non avere le idee chiare sulle sue conoscenze, tanto da portare Agnese ad allontanarsi a più riprese. Le Anticipazioni di Uomini e Donne, tuttavia, ci rivelano che Agnese tornerà sui propri passi e darà un’altra occasione a Federico dal momento che prova per lui un interesse sincero, per poi minacciare di lasciare lo studio quando Federico le rivelerà di non aver raggiunto una percentuale di interesse tale da fare una scelta nei suoi confronti.

Insomma, tra Agnese e Federico si è creata una situazione di stallo che molti fan del programma non hanno capito, dato che il romano non sembra essere proprio il suo tipo. Nelle ultime ore, poi, è arrivata una nuova segnalazione su De Pasquale che rimette tutto in gioco, dato che è stata beccata con un altro in atteggiamenti intimi.

Uomini e Donne, Agnese si “struscia” con un altro

Grazie alle ultime Anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne, sappiamo che Agnese De Pasquale è uscita per un appuntamento con Federico Mastrostefano e un altro cavaliere che si chiama sempre Federico, esprimendo poi la sua preferenza per l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Ora, tuttavia, c’è un colpo di scena. Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato su Instagram alcuni video che vedono protagonista Agnese, in un locale con luci soffuse, in atteggiamenti intimi nei confronti di un uomo che non sembra essere un volto noto del programma di Canale 5.

“Ma Agnese che si struscia pubblicamente così? Spero che questo signore pelato sua l’altro Federico, nuovo del parterre, e non uno che ha conosciuto fuori”.

Insomma chi è questo uomo sconosciuto? Dal momento che le puntate di Uomini e Donne in questione non sono andate ancora in onda, potrebbe essere che l’uomo che bacia appassionatamente Agnese sia il nuovo cavaliere Federico, dal momento che non conosciamo ancora la sua identità. Certo se fosse un uomo conosciuto all’esterno, Agnese avrebbe qualcosa da spiegare al pubblico e alla redazione.

