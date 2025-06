Temptation Island, Sonia e Alessio sono la prima coppia ufficiale: il video di presentazione

News VIP

Nelle ultime ore è stata finalmente presentata sui social la prima coppia ufficiale della nuova e attesa edizione di Temptation Island, Alessio e Sonia: "Il nostro rapporto è turbolento".

La prima coppia della nuova edizione di Temptation Island è stata finalmente svelata! Si tratta di Sonia e Alessio che hanno deciso di mettere a dura prova la loro storia d'amore nel popolare reality delle tentazioni di Canale 5 condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia. Ecco il video di presentazione.

Sonia e Alessio sono la prima coppia ufficiale della 13esima edizione di Temptation Island

Manca sempre meno alla nuova e attesissima edizione di Temptation Island, che partirà il prossimo giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Tra le novità c'è il cambio della location. Dopo anni trascorsi all’Is Morus Relais in Sardegna, il programma si trasferisce in Calabria, presso il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina. Al timone ci sarà come sempre Filippo Bisciglia, narratore e grande punto di riferimento delle coppie.

Proprio in queste ore, sulla pagina ufficiale Instagram del reality delle tentazioni, è stata svelata la prima coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island: Alessio e Sonia. I due fidanzati hanno deciso di prendere parte al fortunato programma di Canale 5 per mettere a dura prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni più famoso d'Italia. Riusciranno a resistere alle tentazioni?

Sonia e Alessio nel cast di Temptation Island: le prime dichiarazioni della coppia

Temptation Island si preannuncia anche quest’anno ricco di emozioni e colpi di scena. A poche settimane dal debutto, è stata presentata sui social la prima coppia ufficiale della 13esima edizione del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Loro sono Sonia M. e Alessio. A contattare la redazione per partecipare al programma è stato il ragazzo. Il motivo? La sua relazione turbolenta non lo fa vivere sereno e tranquillo:

Sono Alessio, ho 39 anni e nella vita faccio l’avvocato. Ho scritto a Temptation perché il nostro rapporto è turbolento e quindi io mi vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire.

Leggi anche Matteo Vitali spiega perché è finita la storia con Siria Pingo

A fargli eco la fidanzata Sonia, che ha messo in discussione l'amore di Alessio. La nuova concorrente del reality delle tentazioni ha ammesso di amare ancora il suo compagno, ma di aver visto un allontanamento da parte sua che l'ha messa in guardia. Avendo già avuto delle delusioni in passato, Sonia non vuole più sbagliare:

Forse avrei dovuto scrivere io Temptation perché nell’arco degli ultimi due anni io ho notato da parte sua un allontanamento e una serie di comportamenti e di atteggiamenti che mi fanno dubitate del suo amore nei miei confronti. Ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente perché l’ho aiutato quando è diventato avvocato e di fatto esercita anche adesso in casa mia. Purtroppo io in passato ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e ad oggi non voglio più sbagliare.

Scopri le ultime news su Temptation Island.