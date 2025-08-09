Temptation Island, Titti Scialò nel mirino degli haters: "Ti sei cambiata i connotati". Arriva la replica (VIDEO)

News VIP

Titti Scialò, ex protagonista della precedente edizione di Temptation Island, è finita nel mirino degli haters per alcuni ritocchi estetici a cui si è sottoposta. Arriva la replica!

Titti Scialò è stata una delle concorrenti dell'edizione 2024 di Temptation Island: dopo la sua partecipazione al docu-reality di Canale 5 in compagnia dell'allora fidanzato Antonio Maietta, Titti ha deciso di sottoporsi a dei piccoli ritocchi estetici, attirandosi il malcontento di diversi haters, che non hanno esitato a criticarla duramente.

Temptation Island, Titti Scialò nel mirino degli haters per i ritocchi estetici

Dalla fine del reality condotto da Filippo Bisciglia, Titti Scialò ha cercato di rivoluzionare la sua immagine, ricorrendo a piccoli ritocchi estetici per migliorare il suo viso.

Come spesso ha raccontato nel corso di alcune dirette social, l'ex protagonista di Temptation Island si è sottoposta a un rinofiller e aun filler alle labbra che le hanno permesso di sentirsi più a suo agio con sé stessa. Fiera di questi piccoli cambiamenti, Titti Scialò ne ha anche parlato sui social, raccontando ai followers a quali specialisti si è rivolta e le motivazioni che l'hanno spinta a effettuare questi ritocchi estetici.

Purtroppo, la sua confessione ha attirato anche le critiche dei soliti leoni da tastiera e uno di loro, in particolare, le ha lasciato un commento molto velenoso, dichiarando "Titti, hai cambiato i connotati", accusandola così di aver modificato troppo il suo viso. Su TikTok, dove è molto attiva, Titti Scialò ha deciso di pubblicare una replica a questo commento, spiegando perché ha deciso di ricorrere ad alcuni ritocchi estetici e ricordando che attraverso la chirurgia estetica tutti possono sentirsi meglio con sé stessi.

Temptation Island, ecco la replica di Titti Scialò ai commenti degli haters

Il commento di un hater ai ritocchi estetici di Titti Scialò ha portato l'ex protagonista di Temptation Island 2024 a replicare a tono alle critiche ricevute. In merito alla frase "ti sei cambiata i connotati", l'ex fidanzata di Antonio Maietta ha replicato che non si sentiva offesa da queste parole e che non ha mai nascosto il suo desiderio di migliorarsi e piacersi di più anche grazie alla chirurgia estetica. Di recente, ha raccontato Titti Scialò, che è uscita allo scoperto con un nuovo compagno, si è sottoposta a un rinofiller e a un filler alle labbra che le hanno fatto acquistare maggiore sicurezza in sé stessa:

"Amore, se pensavi di offendermi con questo tuo commento, non ci sei riuscita per niente. Perché se io ho fatto qualche ritocco, ovvero un po’ di rinofiller e filler alle labbra, è perché prima non mi sentivo a mio agio. E se grazie alla chirurgia possiamo sentirci meglio con noi stesse, io l’ho fatto. Sempre in maniera moderata e non esagerando"

Infine, ha poi concluso il suo video con un invito ironico all'hater che le ha commentato negativamente i ritocchi estetici: "Se vuoi, comunque, io posso darti il numero del centro dove sono stata anche io perché vedo che anche tu… ah, no! hai il profilo falso, con chi devo parlare?".

