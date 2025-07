Temptation Island, Titti Scialò esce allo scoperto con la nuova fiamma dopo Antonio Maietta

News VIP

Titti Scialò, ex protagonista di Temptation Island, ha ritrovato l'amore accanto a un nuovo compagno, dopo la fine della storia con Antonio Maietta.

Titti Scialò ha ritrovato l'amore accanto a un nuovo compagno, dopo la turbolenta fine della sua storia d'amore con Antonio Maietta. I due avevano preso parte alla precedente edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Ma a provocare la rottura tra i due non erano stati tentatori e tentatrici, quanto piuttosto l'ammissione, da parte di Antonio, di non amare più la compagna e non essere disposto ad andare fino in fondo con il progetto matrimoniale che avevano in mente di attuare.

Temptation Island, Titti Scialò ha ritrovato l'amore dopo Antonio Maietta

La storia d'amore tra Titti Scialò e Antonio Maietta a Temptation Island non aveva particolarmente entusiasmato il pubblico del reality, ma lo aveva di sicuro divertito. Tutti, infatti, ricorderanno il momento in cui la ragazza napoletana ha deciso di gettare tra le fiamme l'anello che il compagno le aveva regalato a Parigi: l'oggetto era stato acquistato sulle bancarelle parigine e non era certo un anello di valore, così, una volta venuto a contatto con le fiamme del falò, aveva mutato il colore del fuoco, accendendolo di bagliori verdi. Questo avvenimento, combinato con la parlantina svelta e incomprensibile di Titti avevano fatto pensare ai telespettatori di star assistendo a una scena di un film di magia alla Harry Potter.

Nel corso dei 21 giorni vissuti nel villaggio delle tentazioni, Antonio ha realizzato di non amare Titti e non voler proseguire la loro storia: lo stesso anello, ha confessato agli altri fidanzati, lo aveva acquistato d'impulso, ma senza voler davvero portare a termine il progetto di sposarsi con lei e crearsi una famiglia. Queste parole avevano ferito Titti e al falò di confronto erano volati stracci tra i due, che avevano perciò deciso di dirsi addio.

Con il tempo, Antonio aveva anche fatto modificare un tatuaggio che in precedenza era stato dedicato all'ex, scatenando una certa polemica, ma tra i due la situazione si era poi appianata e non c'erano più state frecciatine di ogni sorta da ambo le parti. Questo, in parte, deve essere dipeso anche dal nuovo amore di Titti Scialò, con cui la ragazza ha finalmente voltato pagina e con cui è di recente uscita allo scoperto.

Temptation Island, Titti Scialò esce allo scoperto con la nuova fiamma

Sul suo profilo Instagram, infatti, l'ex protagonista dell'edizione 2024 di Temptation Island è uscita allo scoperto con il nuovo compagno: si tratta di un ragazzo che pare estraneo al mondo dello spettacolo e si chiama Oreste Russo. Sui social i due sono apparsi seduti in barca, abbracciati, intenti a godersi il relax. Con questa foto, Titti Scialò ha mostrato di aver definitivamente archiviato la storia con Antonio Maietta.

Mentre per quest'ultimo si era diffuso un rumor che lo voleva vicino a un'altra ex protagonista di Temptation Island: Anna Acciardi. I due però si sono affrettati a smentire i rumors di una loro frequentazione amorosa, ma di essere legati solo da un sincera amicizia.

Scopri le ultime news su Temptation Island