Temptation Island, svelati tutti i tentatori e le tentatrici della 13esima edizione

News VIP

Svelata l'identita dei tentatori e delle tentatrici della nuova e attesissima edizione di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia che partirà il prossimo 3 luglio 2025 su Canale 5.

Temptation Island sta per tornare in onda con una nuova e imperdibile edizione. A pochi giorni dalla prima puntata, che andrà in onda il prossimo 3 luglio 2025, sono stati presentati ufficialmente tutti i tentatori e le tentatrici che metteranno a dura prova la fedeltà delle sette coppie. Ecco chi sono.

Le curiosità sui tentatori e tentatrici di Temptation Island

Giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della 13esima edizione di Temptation Island, il docu-reality condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia. Sette le coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B, Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta e infine Valentina e Antonio. A far da cornice alle dinamiche sentimentali una location inedita, il Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina.

Nel villaggio insieme alle coppie ci saranno avvenenti tentatori e tentatrici. A parlare del loro ruolo ci ha pensato proprio Bisciglia nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. Il conduttore del programma, infatti, ha svelato quali sono, secondo lui, i single che maggiormente colpiscono:

Leggi anche Temptation Island raddoppia con l'edizione invernale? Ecco l'ultima indiscrezione

A mettere in crisi è la ragazza semplice, quella gentile, dolce. La normalità, oggi, è disarmante. E per le donne vale lo stesso: si aprono con uomini che le ascoltano, che fanno domande. È una questione di narrazione, non di seduzione. Credo che oggi più che mai abbiamo bisogno di essere capiti. Temptation Island ci mostra proprio questo: che a volte una frase detta nel modo giusto vale più di mille gesti eclatanti.

I tentatori e le tentatrici della nuova edizione di Temptation Island

A svelare in anteprima i nomi dei tentatori della nuova e attesissima edizione di Temptation Island ci ha pensato il settimanale Chi, e le prime indiscrezioni sembrano già confermate. Come ogni anno, nel cast troveremo volti già noti al pubblico di Canale 5. Direttamente da Uomini e Donne ci saranno il cavaliere Diego De Fazio e gli ex corteggiatori Gabriel Merolla e Francesco Farina. E ancora l'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Emanuele Fiori. Tra gli altri vedremo il personal trainer Lorenzo, il rappresentante Alessandro, Edoardo, l’operaio specializzato Mariano, il caposquadra in una ditta logistica Andrea, l’autista Salvatore e il calciatore ventiquattrenne Flavio, il tecnico metalmeccanico Matteo e infine la guardia giurata Manuel.

Per quanto riguarda le tentatrici, invece, il settimanale Gente ha pubblicato le prime immagini delle ragazze che vivranno nel villaggio dei fidanzati: Ale, Mariela, Rebecca, Eva, Claudia. E ancora Alice, Marianna, Arianna, Marta, Alessia, Ylenia, Nicol e infine Ary. L'appuntamento con il fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è per il prossimo giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.