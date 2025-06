Temptation Island raddoppia con l'edizione invernale? Ecco l'ultima indiscrezione

News VIP

Temptation Island potrebbe tornare con una doppia edizione in onda in inverno? Spunta un'indiscrezione!

Temptation Island sta per tornare con un'edizione estiva che promette già di regalare momenti memorabili e un intrattenimento che coniugherà trash, dramma e risate, come da tradizione per il docu-reality sui sentimenti di Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. Ma pare che il programma prodotto da Fascino potrebbe tornare anche per un'edizione invernale e raddoppiare.

Temptation Island, in arrivo un'edizione invernale?

Solo un mese fa, arrivava la notizia che Temptation Island non sarebbe tornato per una seconda edizione, com'è accaduto per la scorsa stagione televisiva. La decisione di Mediaset, tuttavia, potrebbe essere ribaltata e il docu-reality sulle coppie e sui loro sentimenti messi alla prova da tentatori e tentatrici potrebbe tornare in onda con un'edizione invernale. In questo modo, perciò, Mediaset potrebbe decidere di riproporre la doppia edizione, come accaduto lo scorso anno, dato il successo della trasmissione.

Nella precedente stagione televisiva, Temptation Island era andato in onda anche a settembre, visto l'enorme successo estivo, ma gli ascolti non erano stati altrettanti soddisfacenti, tanto che inizialmente - come rivelato da Giuseppe Candela - Mediaset aveva deciso di non promuovere la doppia edizione. Su Dagospia, infatti, il giornalista aveva rivelato:

"Non ci sarà il raddoppio autunnale, Temptation Island sarà ‘unico’ e avrà una sola edizione estiva. A guidare il racconto sarà ancora una volta Filippo Bisciglia e il viaggio nei sentimenti andrà in onda su Canale 5 da fine giugno"

Sembra, però, che l'azienda di Cologno Monzese potrebbe pensare di riconsiderare questa scelta e mandare in onda anche un'edizione invernale di Temptation Island. Ecco l'ultima indiscrezione sul programma!

Temptation Island raddoppia e torna in onda con un'edizione invernale? L'indiscrezione

Forse nel 2025 vedremo finalmente Temptation Island Winter? Da anni si vociferava di un'edizione invernale dello storico docu-reality sulle coppie e sul viaggio nei loro sentimenti, ma a eccezione della doppia edizione dello scorso anno, andata però in onda a settembre e non in pieno inverno, i fan non hanno ancora visto realizzato il sogno di un falò in inverno e magari un'ambientazione in una bella baita di montagna.

Tuttavia, dopo la storica e classica versione estiva, quest'anno, Mediaset potrebbe decidere finalmente di puntare anche su Temptation Island Winter. A riportare l'indiscrezione è stato Amedeo Venza: l'esperto di gossip sulla sua pagina Instagram ha, infatti, raccontato che l'azienda di Pier Silvio Berlusconi sarebbe interessata a esplorare l'ipotesi di un'edizione invernale.

Secondo il gossipparo, Temptation Island Winter avrà sei o sette puntate, compreso il famoso "mese dopo", il racconto di ciò che è successo alle coppie dopo la fine del reality. Sarebbe confermato anche Filippo Bisciglia alla conduzione, oramai, volto storico del programma e le coppie a sperimentare il format sarebbero sempre 7. La location è ancora un mistero, ma non sarebbe più la spiaggia, ma un altro luogo, adatto alle atmosfere invernali. Se così fosse, allora, a breve, dopo la messa in onda dell'edizione estiva dovrebbero aprirsi i casting per la versione invernale, perciò, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti!

