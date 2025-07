Temptation Island, Sonia Mattalia incinta di Alessio Loparco? L'indiscrezione shock

News VIP

Ci potrebbe essere un clamoroso colpo di scena per la coppia formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco, tra i protagonisti di Temptation Island.

La seconda puntata della tredicesima edizione di Temptation Island, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha confermato ancora una volta il grande successo del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Il programma, ormai appuntamento fisso dell’estate italiana, continua ad appassionare milioni di telespettatori curiosi di seguire da vicino le dinamiche – spesso esplosive – delle coppie in gioco.

Temptation Island, Sonia M. sarebbe incinta

Tra quelle che più hanno attirato l’attenzione del pubblico sin dall’inizio c’è la coppia formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Entrambi avvocati, fidanzata e conviventi da oltre 7 anni, hanno subito animato il docu-reality a poche ore dal suo inizio.

Dopo aver ascoltato alcune affermazioni molto forti da parte di Alessio che ha affermato forse di non averla mai amata, Sonia ha deciso di chiedere un falò di confronto a soli due giorni dall’inizio del loro percorso. Una scelta che ha sconvolto Alessio, il quale, colto di sorpresa, è scoppiato in un pianto disperato perché non voleva lasciare prematuramente il programma.

Nonostante le insistenze della fidanzata, Alessio ha deciso di non presentarsi al confronto, e ha dovuto quindi abbandonare il villaggio. Sonia, invece, è rimasta all’interno del programma perché le altre fidanzate hanno voluto fortemente che restasse.

Dopo qualche giorno, tuttavia, Alessio ha cambiato idea e ha affermato di essere pronto ad affrontare Sonia. Lei, però, non ha ceduto subito al riavvicinamento e ha scelto di farlo attendere ancora un po’.

In attesa di scoprire come evolverà la loro travagliata storia nelle prossime puntate, il web è stato scosso da un’indiscrezione clamorosa: Sonia sarebbe incinta. A rivelarlo è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato una segnalazione ricevuta in forma anonima da un utente:

“Sonia è veramente incinta e lo diranno in puntata. Non si sa se lo diranno stasera oppure la prossima puntata… fonte sicura al 100%. Anonima grazie.”

Voci su una possibile dolce attesa erano già iniziate a circolare a giugno, ben prima della messa in onda del programma. Il settimanale Novella 2000 aveva lanciato l’indiscrezione, scrivendo:

“Stando a quanto ci hanno riferito, sembrerebbe che due protagonisti del reality show siano in attesa di un figlio. All’interno del villaggio, infatti, una delle fidanzate avrebbe scoperto di essere incinta e, a quel punto, sarebbe stata costretta a informare il suo compagno della lieta notizia.”

Per ora, si tratta solo di voci non confermate, ma la curiosità cresce di ora in ora. Ieri, intanto, sono emersi anche alcuni messaggi pubblicati da Alessio su TikTok che hanno fatto molto discutere. Il 38enne infatti sembra ancora molto innamorato di Sonia e le ha dedicato dei video nei quali ha dichiarato tutto il suo amore per lei.

