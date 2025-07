Temptation Island, la dedica di Alessio Loparco a Sonia: "Spero un giorno tu potrai perdonarmi"

News VIP

A poche ore dal nuovo appuntamento con Temptation Island, Alessio Loparco a sorpresa, ha pubblicato su TikTok una dedica struggente alla sua ex fidanzata Sonia.

A Temptation Island bastano poche ore per mettere a nudo le verità più scomode, e la coppia formata da Sonia M. e Alessio Loparco ne è stata la dimostrazione perfetta. I due avevano deciso di partecipare al programma per mettere alla prova la loro relazione, ma già dalla prima puntata, tutto è crollato in pochi istanti.

Temptation Island : in inizio devastante per Sonia: “Non so se l’ho mai amata”

Sonia, aveva salutato Alessio con dolcezza e fiducia, con un bacio e parole d’affetto. Ma poche ore dopo, è arrivata la doccia fredda: Alessio, in un confessionale, ha rivelato in modo brutale i suoi veri pensieri.

“Non so se la amo, o peggio, se non l’ho mai amata… Le ho fatto la proposta di matrimonio per gratitudine, non per amore”.

Parole che hanno scosso profondamente Sonia, che si è sentita tradita e umiliata:

“Grazie per farmi fare questa figura di mer**, soprattutto davanti alla tua famiglia…”

Come se non bastasse, nel corso della puntata la donna ha assistito a numerosi video in cui Alessio si mostrava in atteggiamenti molto disinvolti con le single del villaggio. Flirt, battutine, contatti fisici e sorrisi distribuiti con leggerezza a più di una ragazza. Il tutto accompagnato da frasi come:

“Era da tanto che non assaporavo questa libertà…Mi sono rotto i cogl**ni…”

Sonia, sempre più provata, ha reagito con forza e dignità:

“Passa da una all’altra senza problemi… Che carino, Quello che è stato detto è stato più del necessario… Cattiveria e vigliaccheria che non merito…”

Il falò rifiutato e l’uscita anticipata

Sconvolta, Sonia ha chiesto un falò di confronto immediato, ma Alessio si è rifiutato di presentarsi, accusandola di voler solo impedirgli di vivere l’esperienza televisiva. Il regolamento di Temptation Island però è chiaro: se uno lascia il programma, anche l’altro è costretto ad uscire.

Così, quando Sonia ha deciso di abbandonare il reality, anche Alessio ha dovuto seguirla. Ma non senza scene drammatiche. In preda a una crisi di pianto, ha negato ogni responsabilità:

“Non ho fatto niente…”

La dedica TikTok di Alessio: “L’amore vince sempre”

Nonostante la relazione si sia conclusa nel peggiore dei modi, Alessio Loparco sembra non essersi ancora arreso. A sorpresa, poche ore fa ha pubblicato su

TikTok una dedica struggente a Sonia, con queste parole nella caption:

“Spero un giorno tu potrai perdonarmi per le mie cafonate, perché l’amore vince sempre.”

Un gesto che ha subito riacceso l’attenzione dei fan, scatenando reazioni contrastanti: da un lato chi lo accusa di voler cavalcare l’onda della visibilità, dall’altro chi crede nella sua sincerità e nella possibilità di un perdono.

Il video ha ottenuto migliaia di visualizzazioni in poche ore, ma Sonia – almeno per ora – non ha replicato pubblicamente. Nonostante tutto, Sonia M. si è presa la scena fin dal debutto di questa edizione del reality. La sua autenticità, la sua forza nel dire basta e il coraggio di uscire a testa alta hanno conquistato il pubblico, tanto da farla diventare una delle protagoniste indiscusse. Ci saranno altri colpi di scena nelle prossime puntate?

