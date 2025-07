Temptation Island, Sonia M e Alessio: colpo di scena dopo la fine del programma

News VIP

Cosa è successo a Sonia M e Alessio dopo la fine di Temptation Island e il loro falò di confronto? Arriva una segnalazione inaspettata.

La storia d’amore tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia ha tenuto i fan di Temptation Island con il fiato sospeso, soprattutto durante il falò di confronto che è stato a dir poco surreale. I due si sono lasciati ma sembra che dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia sia successo qualcosa, che li ha riavvicinati. Ecco la segnalazione su questa coppia.

Temptation Island, Alessio e Sonia M dopo il programma

Sin dalla diffusione del loro video di presentazione, Alessio Loparco e Sonia Mattalia hanno catturato l’attenzione del pubblico di Temptation Island, e infatti la coppia non ha deluso le aspettative servendoci momenti di ordinario trash e momenti surreali, soprattutto grazie alle dissertazioni fantasiose dell’avvocato. Quando Alessio ha ammesso di non essere mai stato innamorato di Sonia e di essere rimasto con lei per gratitudine e perché la vedeva come un appoggio, avendo un brutto rapporto con la sua famiglia d’origine, Sonia M è scoppiata in lacrime incredula. Lei aveva sempre sospettato tutte queste cose ma sperava di sbagliarsi, soprattutto dato che il suo compagno le aveva assicurato di voler partecipare a Temptation Island solo a causa delle loro recenti e turbolenti discussioni.

Sonia ha chiesto il falò, il giovane avvocato non si è presentato ma lei ha lasciato comunque il reality show condotto da Filippo Bisciglia, il quale le ha fatto sapere che la redazione ha deciso di fare uno strappo alla regola, su richiesta delle sue compagne di viaggio, permettendole di tornare nel villaggio delle fidanzate come consigliera. Nel frattempo, trovandosi rinchiuso in albergo senza potersi allontanare, il furbo Alessio ha chiesto un secondo falò, negato dalla sua ex fidanzata poi un altro falò al quale Sonia si è presentata sperando quantomeno di vederlo affranto per i suoi errori. Ed eccoci nella parte surreale della vicenda: Alessio, con linguaggio d’avvocatura e sofismi fuori luogo, alla fine ha scaricato Sonia e ha fatto chiaramente capire di esserci rimasto male perché lei non le ha permesso di continuare Temptation Island. Ma è davvero finita qua?

Temptation Island, anticipazioni sul finale tra Sonia e Alessio

Sonia M e Alessio si sono lasciati al falò di confronto a Temptation Island, e la avvocatessa ha trovato l’appoggio del pubblico ma anche di un volto noto di Uomini e Donne che l’ha difesa pubblicamente. Ma sarà davvero finita così per questa coppia o ci aspetta un ulteriore colpo di scena? Filippo Bisciglia, dopo il falò, ha fatto intendere che ci saranno presto degli aggiornamenti. In effetti, nelle ultime ore, un fan di Deianira Marzano ha fatto sapere all’esperta di gossip di essere certo che Alessio e Sonia sono tornati insieme, e hanno anche ripreso a convivere.

“I due avvocati sono tornati insieme e vivono insieme. Notizia 100% vera. Sono un loro conterraneo e ho diversi amici del loro paese. Alessio lo stanno vedendo in giro in vacanza da solo ma fino a quando non finisce il programma, loro credo che non possano farsi vedere in giro insieme. Credo sia una delle clausole”.

Questa la segnalazione sulla coppia di Temptation Island. Ma sarà davvero così? Il pubblico sarebbe sicuramente molto deluso da Sonia, che già tutti vedono nello studio di Uomini e Donne come protagonista del trono over del dating show di Maria De Filippi. Vero è che, negli anni, abbiamo imparato che molte coppie cambiano radicalmente dopo questa esperienza, e trovano poi il loro centro lontano dalle telecamere, migliorando il rapporto.

