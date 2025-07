Temptation Island, Simone tradisce Sonia B con la single Rebecca poi si pente!

News VIP

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island, Simone cede al fascino della single Rebecca e tradisce la fidanzata Sonia B, poi si pente.

Se la definizione di viscido avesse un volto, quello sarebbe senza dubbio il volto di Simone. Nel corso della quarta puntata di Temptation Island, il fidanzato di Sonia B cede alla single Rebecca, tradendo la sua fidanzata con una donna pagata per supportarlo fingendosi interessata, poi si pente e si prepara al falò di confronto con l’idea di riprendersi la compagna.

Temptation Island, Simone tradisce Sonia B

Ci era chiaro fin dal primo momento che Simone sarebbe stato uno dei protagonisti principali di questa edizione di Temptation Island sin da quando ci ha rivelato due informazioni cruciali. La prima che è un terrapiattista che crede che i dinosauri non si siano mai estinti, la seconda che nessuna donna lo ha mai rifiutato. I primi giorni passano subito in modo movimentato per Simone, che si lascia sfuggire di aver avuto delle fantasia e di averle anche realizzate, ammettendo così di aver tradito la sua fidanzata. Sonia B ha incassato sempre con estrema eleganza, lasciandosi andare alle lacrime ma non ha mai perso la calma, analizzando sempre con lucidità le mosse del suo compagno, e le differenze tra il suo approccio con le tentatrici e con lei.

Nel corso della quarta puntata assistiamo ad una accelerazione improvvisa del viaggio nei sentimenti tra Simone e Sonia B quando lui inizia ad avvicinarsi pericolosamente alla single Rebecca. Dopo aver tentato un approccio con Eva, infatti, Simone annuncia a Rebecca di averla trovata più simile a lei a livello caratteriale e giustamente le fidanzate del villaggio, che hanno visto il video insieme a Sonia, sono scoppiate a ridere sottolineando che semplicemente il ragazzo ha preso un palo e ci ha provato con un’altra. Giusta osservazione a nostro dire. Lui, sicuro di sé, comincia ad interrogare Rebecca e la loro vicinanza si fa sempre più preoccupante, tra carezze e mozzichi che lasciano Sonia senza parole, fino al momento clou ovvero il tradimento vero e proprio.

Temptation Island, Simone fa un passo indietro e vuole ancora Sonia

Mentre Marco fugge correndo, Simone non può più tornare indietro dopo quello che è successo nella quarta puntata di Temptation Island. Con Rebecca, dopo strusciatine e morsi in piscina, alla fine Simone ha ceduto e l’ha portata in bagno per limonare come adolescenti, mentre lei squittiva chiedendo di spengere la luce. Forse il bonifico non era abbastanza per sottoporsi a tale tortura? Fatto sta che ovviamente Sonia B ha visto tutto ed è scoppiata in lacrime fortemente delusa dal suo compagno, chiedendo a Filippo Bisciglia di andare a chiamare Simone nel villaggio dei fidanzati perché vuole il falò di confronto anticipato.

Così il presentatore, che ormai machina chilometri tra una spiaggia e l’altra, è corso da Simone per dirgli di essere stato convocato e lui ha avuto una reazione inaspettata. Simone, infatti, inizia a pentirsi del suo comportamento e ammette di non voler perdere Sonia perché la vede come possibile madre dei suoi bambini. Che cinema, che performance, che figuraccia! Non vediamo l’ora di assistere a questo falò e speriamo che Sonia riesca a demolire del tutto Simone, perché se lo merita un bel bagno di umiltà e realtà.

